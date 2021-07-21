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MLB》2A虐菜！ 紅襪明星強投3.2局無安打飆6K（影音）

2021/07/21 09:14

〔體育中心／綜合報導〕紅襪明星左投塞爾（Chris Sale）今在小聯盟2A進行復健賽，先發3.2局無安打、飆6K，最快球速投到97英哩（約156公里），距離重返大聯盟又更進一步。

塞爾上一次登板是5天前在新人聯盟出賽，主投3局被敲4支安打，另有5次三振沒有失分，今日更進一步，在小聯盟紅襪2A球隊Portland Sea Dogs登板，面對國民2A。

紅襪明星左投塞爾。（美聯社）

據大聯盟官網報導，塞爾今天總共面對12名打者，主投3.2局沒被敲安，飆6次三振無失分，不過有一名打者坎寧（Gage Canning）2度上壘，分別靠保送、二壘手失誤。

塞爾今天總共用了49球、34顆是好球，首球就催到96英哩，最快球速來到97英哩（約156公里），此役投完球後，塞爾預計明天也會隨2A球隊一同訓練。

塞爾去年3月進行TJ手術，最近一次在大聯盟登板，要追溯至2019年8月13日，這位明星強投的目標就是今年強勢復出。

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