MLB》2A虐菜！ 紅襪明星強投3.2局無安打飆6K（影音）

〔體育中心/綜合報導〕紅襪明星左投塞爾(Chris Sale)今在小聯盟2A進行復健賽,先發3.2局無安打、飆6K,最快球速投到97英哩(約156公里),距離重返大聯盟又更進一步。

塞爾上一次登板是5天前在新人聯盟出賽,主投3局被敲4支安打,另有5次三振沒有失分,今日更進一步,在小聯盟紅襪2A球隊Portland Sea Dogs登板,面對國民2A。

據大聯盟官網報導,塞爾今天總共面對12名打者,主投3.2局沒被敲安,飆6次三振無失分,不過有一名打者坎寧(Gage Canning)2度上壘,分別靠保送、二壘手失誤。

塞爾今天總共用了49球、34顆是好球,首球就催到96英哩,最快球速來到97英哩(約156公里),此役投完球後,塞爾預計明天也會隨2A球隊一同訓練。

塞爾去年3月進行TJ手術,最近一次在大聯盟登板,要追溯至2019年8月13日,這位明星強投的目標就是今年強勢復出。

