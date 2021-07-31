東奧射箭》「人生怎麼可能只有happy ending?」南韓金優鎮輸家語錄

南韓金優鎮在落敗後和湯智鈞擊拳致意。（取自網路）

〔記者倪婉君／綜合報導〕「雖然遺憾，但這不就是人生嗎?」、「人生怎麼可能只有happy ending?」南韓射箭名將金優鎮今天在個人賽8強不敵台灣好手湯智鈞後，坦然面對比賽結果，並用這些話語回應南韓媒體，表示自己回去後要將團體金牌獻給年底將完婚的另一半，也會為3年後奧運好好準備。

29歲的金優鎮實力無庸置疑，在2010年廣州亞運獲得個人和團體雙冠王，而上屆里約奧運，他也在男子團體金牌陣容中。只是上屆奧運個人賽，金優鎮在32強止步，這次在16強以連9支10分箭的「完美比賽」擊敗馬來西亞對手穆罕默德後，南韓國內對他投下的奪金關注度更高，也讓他肩上擔子更加沉重。

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金優鎮。（資料照，法新社）

在8強遭湯智鈞擊敗後，金優鎮坦言自己在這場比賽更加緊張，也對於未能在比賽中充份展現感到遺憾，但他強調：「過去的就過去了，比賽已經結束，個人奧運會圓滿落幕，已經沒有箭可射，我會盡最大努力準備巴黎奧運。」

「還是很榮幸可以將團體金牌帶回妻子身邊。」金優鎮向媒體宣布年底結婚的喜訊，他對於在經歷疫情等波折後能參加本屆奧運感到榮幸，也希望這次南韓抱回混合和男女團體及女子個人等4面金牌後，能夠扭轉外界在里約奧運後認為南韓射箭實力變弱的評價。

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