晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

東奧射箭》「人生怎麼可能只有happy ending?」南韓金優鎮輸家語錄

2021/07/31 18:41

南韓金優鎮在落敗後和湯智鈞擊拳致意。（取自網路）

〔記者倪婉君／綜合報導〕「雖然遺憾，但這不就是人生嗎?」、「人生怎麼可能只有happy ending?」南韓射箭名將金優鎮今天在個人賽8強不敵台灣好手湯智鈞後，坦然面對比賽結果，並用這些話語回應南韓媒體，表示自己回去後要將團體金牌獻給年底將完婚的另一半，也會為3年後奧運好好準備。

29歲的金優鎮實力無庸置疑，在2010年廣州亞運獲得個人和團體雙冠王，而上屆里約奧運，他也在男子團體金牌陣容中。只是上屆奧運個人賽，金優鎮在32強止步，這次在16強以連9支10分箭的「完美比賽」擊敗馬來西亞對手穆罕默德後，南韓國內對他投下的奪金關注度更高，也讓他肩上擔子更加沉重。

金優鎮。（資料照，法新社）

在8強遭湯智鈞擊敗後，金優鎮坦言自己在這場比賽更加緊張，也對於未能在比賽中充份展現感到遺憾，但他強調：「過去的就過去了，比賽已經結束，個人奧運會圓滿落幕，已經沒有箭可射，我會盡最大努力準備巴黎奧運。」

「還是很榮幸可以將團體金牌帶回妻子身邊。」金優鎮向媒體宣布年底結婚的喜訊，他對於在經歷疫情等波折後能參加本屆奧運感到榮幸，也希望這次南韓抱回混合和男女團體及女子個人等4面金牌後，能夠扭轉外界在里約奧運後認為南韓射箭實力變弱的評價。

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。