高球》「我一定要贏！」洪玉霖展現必勝決心聲寶公開賽逆轉封后

洪玉霖。（TLPGA提供）

〔記者粘藐云／桃園報導〕2021年聲寶女子公開賽今進行最後一輪，紐西蘭籍的19歲女將洪玉霖力抗強風，繳出這3日來唯一紅字68桿，並以3回合高於標準桿1桿的217桿，力退原本領先的吳佳晏封后，勇奪生涯第2冠以及75萬元的冠軍獎金。

洪玉霖在前3回合打完暫時並列第3名，以2桿之差落後給領先的吳佳晏。這一輪洪玉霖展現積極的求勝心，前9洞先賺進1博蒂，轉場後又連續在第14、15洞抓鳥，成功超車獨占領先，尤其她在收尾的第18洞，推進一記驚奇的長推，收下關鍵博蒂。總計她在這回合抓下4鳥，沒有柏忌，打出這3日來所有選手當中最佳的成績。

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洪玉霖。（TLPGA提供）

2019年轉職業的洪玉霖，今年9月初建大輪胎盃歷經延長賽廝殺，抱回職業生涯首冠，這週在聲寶再度封后，她說：「這次和前一冠很不一樣，上一次什麼都不知道，但這週前2天打完狀態很好，也覺得我一定要贏！」

17歲小將吳佳晏前一場中信邀請賽封后，這週在前兩回合打完位居領先，今天抓下2鳥吞3柏忌，繳出73桿，並以總桿220桿拿下第2名，以3桿之差無緣完成二連后的目標。

吳佳晏。（TLPGA提供）

吳佳晏表示，這一回合並沒有特別大的壓力，但推桿手感不理想，很多短推都沒把握，導致後面推桿越推越沒信心，「其實我有發現對手超車，但想追的時候已經有點來不及。」

此外，在秀菊盃長春邀請賽方面，黃璧洵以74桿拿下超級長春組冠軍，而呂雅惠則打出70桿，在長春組封后。

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