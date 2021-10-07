高球》虎父無犬子！ 前SBL球員辛金展兒子在高球場展露頭角

辛品毅高球場上嶄露頭角。（辛金展提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕虎父無犬子！前職籃球明星辛金展的兒子辛品毅近期在高球場上嶄露頭角。目前就讀明道普霖斯頓雙語小學四年級的辛品毅在全國小學錦標賽打出「八字頭」佳績，勇奪男子組中年級第四名，於全國賽首度獲獎，也讓辛金展相當欣慰更以兒子為榮。

教練李卓全認為，辛品毅態度積極、反應快，最重要的是學習力強、悟性高，具備頂尖運動員不輕易放棄的特質，且將其運用在球場中。

請繼續往下閱讀...

辛品毅出身於運動世家，父親辛金展自SBL元年就縱橫球場，生涯效力過九太、金酒和台啤等多支球隊，辛品毅母親黃怡嘉則是前網球國手，世界排名也一度攀上前200名。

辛品毅沒有選擇往籃、網球發展，而是大膽挑戰屬於自己的運動道路，選擇踏上高球場，享受清脆敲擊聲，及小白球帶來的揮桿魅力。

身高190公分的辛金展，常揹著球桿，帶著辛品毅到球場訓練，辛品毅說：「看爸爸揮桿的英姿，想要變得跟他一樣帥，更確信想打高球的決心。」

黃怡嘉則認為，「高球很細膩、是注重身體協調性的運動，能培養孩子獨立思考；同時提升專注力，若產生學習興趣，未來也能藉此申請美國大學，留在當地接受不同的專業訓練，廣泛與國際接軌，甚至往職業之路發展。」黃怡嘉過去享有天才網球少女的名號，父親也將她送去美國磨練。因此她認為，孩子必須擁有世界觀，且跟國外頂尖球星競爭，才能汲取經驗快速成長。

辛金展和黃怡嘉不僅將運動基因傳給兒子，也非常明白運動員的身心變化，他們皆讓孩子自由發展，減少干涉，用鼓勵代替責罵，讓辛品毅潛在能力發揮自己開竅。」

辛品毅在開放自由的環境下接觸高爾夫，沒有成績壓力，培養出奔放的球風，去年全國小學錦標賽初登場首回合就打出92桿的佳績，一鳴驚人。

李卓全教練說，辛品毅年紀雖小，但揮桿POWER十足，從去年起就讓他採用美式打法，強調轉肩，運用爆發力。

目前訓練暫不看重成績，而是先向下紮根把基本訓練做好，李卓全教練認為，「剛起步毋須操之過急，也許短時間進步幅度不明顯，但等姿勢穩定後，成績自然會打出來。」

辛金展陪兒子辛品毅一起練球。（辛金展提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法