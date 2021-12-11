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棒球》莊國明律師接任名人堂協會理事長 「生命中第1個嘗試」

2021/12/11 19:33

台灣棒球名人堂今舉辦第三屆第一次會員大會，選出莊國明律師為新任理事長。（台灣棒球名人當堂協會提供）

〔體育中心／綜合報導〕台灣棒球名人堂協會今舉行第三屆第一次會員大會，選出長江大方國際法律事務所主持律師莊國明為新任理事長，現任中華棒協副理事長趙士強、中華職棒大聯盟秘書長楊清瓏為副理事長。

從原任理事長黃瑛坡手中接下台灣棒球名人堂協會的棒子，莊國明表示，「這是我生命中的第1個嘗試。」他感謝黃瑛坡不僅創立台灣棒球名人堂協會，也感謝他8年來的努力，為協會奠定堅強的基礎。

莊國明說：「我是抱著快樂的心情，接下這個重大的任務，要來服務棒球界。」他也表示，上任後會不客氣的向棒球界的前輩請益，也會不客氣的請求大家協助，同時也請大家不要客氣的多多給他指教，提供各種建議。

莊國明是在8年前應黃瑛坡之邀，擔任台灣棒球名人堂協會志工，並義務擔任每年名人堂開票的認證工作。他認為，「法庭如球場，球場如戰場，都在拚輸贏。但法庭使人緊張、球場令人快活。律師在法庭受氣，在球場得到慰藉。律師如選手，苦練決勝負、人品定高下。棒球名人並非一天可以造就，自當為社會所珍視，所以很樂意擔任名人堂的志工，為棒球界服務。」

新任台灣棒球名人堂協會理事長莊國明律師。（台灣棒球名人當堂協會提供）

莊國明畢業於棒球名校的台南善化國小，是陳金鋒、林智勝的學長，熱愛棒球、也支持台灣棒球運動。台北大學法律系畢業後，以第1名考取文化大學法律研究所，之後又取得中國政法大學法學博士學位。歷經嘉義地方法院和台北地方法院法官，並曾擔任財團法人台北市婦女救援社會福利事業基金會董事長，協助雛妓援救及受暴婦女。

莊國明也長期替台籍慰安婦奔走，並出席聯合國人權委員會，促使聯合國兩度做出日本政府必須道歉、賠償的調查報告，還在2000年擔任東京大審台灣代表團兼檢察官團團長。

莊國明從小就是棒球迷，昔日的棒球王子的李憲宗就曾是他初中時的偶像。高中時，則將目光聚焦在七虎隊少棒隊林華韋、盧瑞圖身上。當年新民國小少棒隊稱霸台南縣，隊中好手李居明和沈清文自然也成為莊國明注目的焦點。

中華職棒成立以來，莊國明則持續提供相關法律服務，曾應時報鷹與中信鯨隊之邀，擔任常年法律顧問，從「黑鷹」事件以迄兄弟象教練、球員涉賭，職棒歷次弊案，莊國明都無役不與，也慨嘆職棒選手進可當紳士、退可為流氓，差別只在一念之間。

莊國明獲選新任理事長後，也當場宣布邀請趙士強和楊清瓏擔任協會的副理事長，期待未來能和中華棒協及中華職棒大聯盟有更多的合作及串聯。由於同為1984年的奧運中華隊成員的郭泰源、林華韋相繼入選名人堂，趙士強、楊清瓏將接任協會副理事長，葉志仙也當選新任理事。讓棒壇大老、同時也是名人堂名人的林敏政高興的說：「這是世代交替」，也勉勵台灣棒球名人堂協會「未來任重道遠」。

台灣棒球名人堂協會第三屆理監事名單
理事長：莊國明
副理事長：趙士強、楊清瓏
常務理事：朱文增、張滄彬、黃立德、葉國輝
理　　事：李文彬、陳德華、彭文敏、梁功斌、楊武勳、黃煜、吳清和、葉志仙、王清欉、龔榮堂、李憲宗、黃家興、高克武、吳建達
常務監事：蘇嘉祥
監　　事：鄭乃基、周大友、胡森榮、王雲慶、廖德修、許木林

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