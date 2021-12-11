T1》士東飆47分+蔣淯安扮殺手 台啤大逆轉台中太陽

蔣淯安關鍵時刻不手軟。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台啤英熊靠著最強洋將士東包辦47分，加上蔣淯安決勝節的重要貢獻，克服最多13分落後，以117：111擊敗首度亮相的台中葳格太陽，收下在主場天母體育館的首勝。

新成軍的太陽在熱身賽以全本土陣容登場，當時14分差敗給陣容更豪華的台啤，但隨著洋將到位，今天巴勒斯坦國寶級桑尼、菲律賓國家隊成員何喬丹加入，戰力大升級，開賽隨即打出氣勢，上半場最多取得13分領先。

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不過，被視為奪冠熱門的台啤並非省油的燈，下半場急起直追，尤其士東在第3節狂攬13分，包括最後的壓哨球，前3節打完逼成81平。

進入決勝節，台啤攻勢多點開花，拉出20：7的狂潮將比分拉開，當太陽再度逼近，蔣淯安也挺身而出，從比賽最後1分30秒開始，連投進兩顆三分球拉開比分，儘管桑尼在最後13.1秒也回敬大號三分彈，追到只差2分，但蔣淯安兩罰俱中奠定勝基。

台啤米丘反手上籃得分。（記者林正堃攝）

台啤士東灌籃得分。（記者林正堃攝）

台啤蔣淯安妙傳隊友。（記者林正堃攝）

米丘演出大三元。（記者林正堃攝）

太陽何喬登拉桿出手。（記者林正堃攝）

士東的47分也刷新他在開幕戰的44分，成為聯盟迄今的單場最高分紀錄，蔣淯安則拿下20分、9助攻，米丘拿24分、11籃板、10助攻「大三元」數據，至於太陽隊的桑尼拿40分、16籃板表現最佳，亞洲外援何喬登拿26分，本土以陳靖寰的20分最好、丁聖儒有16分。

太陽桑尼。（記者林正堃攝）

陳靖寰。（記者林正堃攝）

蔣淯安。（資料照，記者陳志曲攝）

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