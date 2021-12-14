NBA》渡邊雄太生涯首「雙十」 暴龍無情轟炸國王

渡邊雄太拿下生涯首次「雙十」。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍今日主場無情轟炸國王，全隊有多達9人得分上雙，其中日籍好手渡邊雄太更是以12分10籃板拿下生涯第一個「雙十」，終場球隊以124：101輕取國王，收下2連勝。

本場比賽暴龍首節就以11：0開局，但隨後福克斯（De'Aaron Fox）領國王反擊，還以10：0，雙方一陣一來一往，國王16：18落後，隨後暴龍拉出一波8：1，國王雖試圖再縮小差距，但仍以22：30落後結束首節，而這一落後也漸漸看不到暴龍的車尾燈，戰局一面倒，暴龍上半場打完就取得70分，命中率達60.8%，本場最大領先來到31分，終場無懸念以124：101收勝。

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暴龍9人得分上雙，先發布查爾（Chris Boucher）上場22分鐘拿下全隊最高22分，西亞卡姆（Pascal Siakam）16分8籃板，巴恩斯（Scottie Barnes）16分，范維利特（Fred VanVleet）12分，特倫特（Gary Trent Jr.）10分，弗林（Malachi Flynn）14分，米凱盧克（Svi Mykhailiuk）11分，新秀Justin Champagnie也有10分進帳，渡邊雄太上場26分鐘，8投5中攻下12分，另有10籃板。

國王福克斯攻下29分，蘭恩（Alex Len）12分8籃板，希爾德（Buddy Hield）14分，巴格利（Marvin Bagley III12分11籃板，T.湯普森（Tristan Thompson）11分。

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