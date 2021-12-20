NBA》騎士爆染疫潮！ 老鷹T.陽恩檢驗陽性、今日3場比賽延期

騎士隊爆發染疫潮，有7人觸發健康與安全協議。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕受到新一波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發影響，NBA於今天決定騎士隊與老鷹隊的比賽延期，其中騎士隊共有5人觸發健康安全協議進入傷病名單，而老鷹方面，少主T.楊恩（Trae Young）也因為檢驗陽性而進入傷病名單當中。

目前NBA的染疫情形越來越嚴重，日前才剛爆出首例武漢肺炎新變種病毒Omicron感染，今天騎士隊就宣布，J.艾倫（Jarrett Allen）史蒂文斯（Lamar Stevens）、溫德勒（Dylan Windler）、瓦倫泰（Denzel Valentine）5人觸發健康安全協議，再加上菜鳥莫布里（Evan Mobley）與二年級生奧科羅（Isaac Okoro），一共7人進入協議當中，導致騎士人手短缺，因此無法比賽。

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與此同時，老鷹隊的T.楊恩也被檢驗出病毒陽性的壞消息，老鷹與騎士之戰也被迫延期，加上金塊與籃網、鵜鶘與七六人的比賽，光是今天就有3場比賽被延期，而籃網除了今天的比賽外，下場與巫師的比賽也會延期，騎士下一場與魔術隊的比賽也將延期。

T.楊恩被驗出陽性反應。（資料照，USA TODAY Sports）

先前有消息來源透露《ESPN》，聯盟正在與球員工會進行討論，討論是否能夠讓受到疫情影響的球隊，可以多簽球員來避免比賽延後。消息指出，若球隊出現首位確診案例的話，將被允許以10天短約簽下一名球員，而若第二、三、四例出現，球隊將被要求增加一名10天短約的球員，總體而言，該計畫的目的就是為了讓球隊保持足夠的深度，避免延賽。

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