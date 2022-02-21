UBA》「甜美女孩」楊家佳瘦身有成 狂攻22分11籃板助北市大開胡

北市大楊家佳拉下籃板球。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台北市大「甜美女孩」楊家佳攻下全場最高分22分外帶11籃板，助隊81：45痛宰台灣科大，拿下110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級六強複賽首勝。

楊家佳上半場手感不佳，首節更是7投0中，但經由北市大教練錢薇娟提醒，動作做得更慢些，改善她的出手手感，而她的好表現也帶動全隊攻勢，成為一舉轟垮對手的關鍵人物之一，賽後也讓錢總讚譽有加。

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178公分的中鋒楊家佳瘦身有成，過去她曾胖到近86公斤，如今降到7字頭，至少瘦了10公斤，她笑說：「看了之前的照片，覺得真的好腫！」而她減重有兩大目的，想讓自己變得更漂亮，也是希望能提升場上表現。

北市大楊家佳拉下籃板球。（記者林正堃攝）

楊家佳透露，以前練完球都已經7、8點，練完就會跟著球隊一起吃東西，現在則是在練習時就加減補充營養，7點之後就不吃東西，即使隊友相揪吃飯，只能在旁看著她們吃。

自去年季後就開始減重，但一直到5月疫情才認真執行，楊家佳表示，是因為球隊確定參戰9月菁英盃，她也決心要繳出好表現，而她曾短暫試過不吃米飯和麵食等主食，現在會盡量忌口，一個月只給自己1到2次放縱本錢。

北市大今天有3人得分達雙位數，李貞誼有15分，廖瑋晴10分進帳，戰績1勝2負，還保有晉級4強機會，至於台科大以「微笑女孩」陳芷英的17分最佳，球隊吞下3連敗。

台科大李若瑋上籃得分。（記者林正堃攝）

台科大陳芷英拋投得分。（記者林正堃攝）

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