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網球》英國甜心遭遇變態跟蹤狂！ 「感覺自由被剝奪了...」

2022/02/24 09:46

拉杜卡努開季狀況不佳，今被爆出她在去年遭人跟蹤到自家。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕「英國甜心」拉杜卡努（Emma Raducanu）本季狀態不佳，今日根據外媒報導指出，他曾在去年遭遇跟蹤狂，而這位35歲的男性已經被判處5年的限制令與18個月的社區服務，還要被電子監控的宵禁達8個禮拜。

根據《CBS Sports》報導，35歲的馬加（Amrit Magar）是已婚的前《亞馬遜公司》送貨司機，他曾在去年11月1日至12月4日，三度從自家走23英哩到拉杜卡努位於倫敦的家附近問路，並找到拉杜卡努的家。

馬加在拉杜卡努的家附近遊蕩且送出不受歡迎的禮物，他一次留下一束花中附有「沒什麼好說的但你值得愛」的紙條，也曾留下自行繪製的地圖，地圖內容是馬加家到拉杜卡努家的路線，還有一次馬加把拉杜卡努前院花園的一顆樹安裝了耶誕燈飾。

除此之外，馬加還偷了拉杜卡努父親的一隻鞋，因為他以為那是拉杜卡努的，隨後他也因為被拉杜卡努家的攝影鏡頭拍到，最終導致被捕。

拉杜卡努因為馬加的行為感到不安，他向警方表示：「我想要搬到更安全的新家，因為我擔心他有可能會回來，他知道我家在哪。」

上個月拉杜卡努在法庭上說道：「自從這件事發生，我覺得整個人都被嚇壞了。我出門後會感覺非常焦慮，特別是當我一個人的時候。」、「因為這件事，我感覺我的自由被剝奪了。我會一直往回看，而且感到很緊張，擔心有什麼事情會再度發生。就連我待在本該感到安全的自家當中，我都無法覺得安全。」

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