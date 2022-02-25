網球》12連勝開季最佳 蠻牛不追求世界第1

納達爾。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕納達爾（Rafael Nadal）無愧為史上最多21座大滿貫男單冠軍，阿卡普爾科舉行的墨西哥公開賽乘勝追擊，西班牙「蠻牛」6：0、6：3輕取週一練球搭檔、美國「幸運輸家」庫茲洛夫（Stefan Kozlov），2連勝安抵8強，也締造生涯最佳開季11連勝紀錄。

35歲的納達爾寶刀未老，本季於墨爾本、澳網横掃群雄後，轉戰阿卡普爾科又連闖2關，已超越自己2014年開季11連勝佳績，但這位暫居第5席的前球王表示，目標並非重返世界No.1，「主要問題在於身體，何況我還有其餘目標，我不會追求它，因為這是錯的。」尤其許多年輕球員有本錢多參賽拚搶職業積分，上年紀又運動傷害纏身的「蠻牛」，必須更加嚴選出賽場次，以利身心狀態保持顛峰，同時更具競爭性，「我不會輕易改變賽程，也不刻意爭取更多分數來提升排名。」

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此役面對年僅24歲的庫茲洛夫，老經驗的納達爾火力全開，招牌左手上旋球在底線徹底壓制，連破帶保強勢清盤，也逼得對手吞下鴨蛋。次盤「蠻牛」第4局再度突破，儘管第7局發球失守，但納達爾隨即在第8局回破滅火，只花67分鐘直落2關門，8強遭遇另位美國對手保羅（Tommy Paul）。

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