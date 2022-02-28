網球》心情百感交集！20年好友上戰場抗俄 盧彥勳：不意外也不捨

盧彥勳（左）、斯塔霍斯基（右）。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，曾與前「台灣一哥」盧彥勳搭擋雙打的退役名將斯塔霍斯基 （Sergiy Stakhovsky）毅然決然從軍，對抗俄羅斯保衛國家，令人動容，盧彥勳也在臉書表示：「心情百感交集，只祈求戰事趕快停止。」

現年36歲的斯塔霍斯基，曾與盧彥勳搭擋職業賽雙打，兩人交情匪淺，看到自己國家遭到戰火摧殘，斯塔霍斯基決定「棄拍從戎」，加入烏克蘭後備軍。

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盧彥勳在臉書表示：「聽到Sergy參戰的消息，心情難過震驚之外，也為他保衛國家的決心感到敬佩和動容。」

盧彥勳透露，兩人相識有20年之久，只要是不公平不合理的事，斯塔霍斯基向來勇敢發聲，積極爭取改變，不會因對方多有權勢而低頭，「他不斷替網球員爭取該有的權益，特別是排名較後段球員的環境，曾經也聽過他討論烏俄間的事情，感受到他對國家受威脅的擔憂，最終看到他為國家做出這樣的決定一點也不意外，但也感到不捨。」

盧彥勳直呼，雖然沒有立場評論其它國家之間的事務，但絕對不希望看到戰爭，侵略的行為更無法接受，「現在的我心情百感交集，只祈求戰事趕快停止，我的朋友能勇敢應戰外，也能平安無事，祈求上帝的保佑。」

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