UBA》高承恩再度開外掛 飆6記三分球率健行奪4連勝

高承恩。（大會提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級8強複賽，健行科大續保不敗之身，後衛高承恩三分球11投6中，拿下24分，連兩場投進6個三分球，率隊78：60擊敗國體大，目前4戰全勝，與政大並列第一。

健行科大只差一勝，就能完成自104學年起挑戰一級後，連7季晉級四強。

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主帥劉孟竹說，「4連勝當然很滿意，此階段最大的收穫是全隊配合漸入佳境，我們不分學長、學弟，大家互相支援，一起贏球。」

高承恩近期手感火燙，前役碰上台藝大，三分球15投6中，拿下26分，寫下UBA生涯個人雙新高；今天延續火燙手感，命中率再度飆破5成。

健行陳范柏彥（左）原地跳投，國體球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

比賽前段健行陷入苦戰，直到第二節後段才逐漸甩開對手。劉孟竹說，「國體球員身體素質佳，此役勢必會遇到許多碰撞，我提醒球員要確實卡位，下半場外線命中率提升，加上防守強度也增加，才順利贏球。」

健行主力中鋒陳范柏彥連5場得分達雙位數，本季預賽出賽13場，複賽4場全勤，累積17戰有15場得分上雙，場均17.9分、7.4籃板，三分球146投中36，持續內外兼修表現，成為全隊最穩定的攻擊點。

健行古毛唯嘉（右）帶球上籃，國體球員防阻不及。 （記者王藝菘攝）

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