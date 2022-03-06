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中職》布里悍出關訓練 聽聞第6隊即將誕生非常興奮

2022/03/06 13:14

布里悍。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／斗六報導〕味全龍34歲洋投布里悍2月中旬抵台，經過14天隔離和7天自主健康管理，今天出關來到斗六球場投入球隊春訓，除了做重訓，也進牛棚練投。

去年味全首征一軍戰場，台鋼雄鷹可望成為中職第6隊，布里悍說，聽到有第6隊即將誕生非常興奮，去年他在台灣時間不長，後來回到南韓和美國，他都跟其他人說中職很有看頭和競爭力。

布里悍也說，現在美國有另一個思考，包括台灣在內的亞洲職棒風氣和環境不錯，是可以讓選手延續職業生涯的地方，只要大家有這想法，願意投資在此運動產業，假以時日會是比較好的聯盟，球隊數更多，可以讓比賽更刺激精彩，相信中職會是更完整的聯盟。

此行布里悍帶著妻小一家6口來台，剛到台灣時他的大女兒被檢測出武漢肺炎陽性，今天布里悍受訪時解釋，大女兒其實是偽陽性，在醫院待2、3天，經過反覆檢測，證實是陰性即出院，隨即進行隔離程序，並完成「14+7」出關。

布里悍說，這次很高興能帶家人來台，目前全家住在球隊安排的斗南地區宿舍，已全數結束14天隔離和7天自主健康管理，出關後這幾天他都有帶女兒去公園玩。

布里悍去年效力味全出賽8場都是先發，戰績4勝1敗、防禦率0.80，表現超亮眼，季中韓職英雄隊向味全買斷合約，年薪45萬美元，附帶激勵獎金5萬美元挖角，他於英雄隊出賽10場都是先發，拿下7勝3敗、防禦率2.95，季中因家庭關係返美，直到球季結束都未再回到英雄隊。

布里悍解釋，去年來台打球很興奮，離開時也很順利，也是第5年去韓職發展，不覺得有任何衝擊、不適應，只是太太懷孕出現一些狀況，小baby滿危機的，當機立斷決定返美陪伴家人。

布里悍2015年效力勇士初登大聯盟，戰績1敗、防禦率8.64，2016年來盜日職樂天金鷲，戰績3敗1中繼、防禦率5.24，隔年到韓職討生活，4年期間都效力英雄，貢獻43勝。

布里悍表示，疫情造成全球職業棒球聯盟變化，包括他的家人，不過去管去日職還是韓職打球，太太都是跟著他，偏偏去年疫情加上太太懷孕，沒辦法跟他來台灣，的確是非常特別的一年，「太太2020年後就沒再出國，今年好不容易全家人隨行，我很享受這個時光。」

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