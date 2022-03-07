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T1》本週主場3連戰 桃園雲豹 「集中壢亮」 廣召球迷

2022/03/07 16:31

雲豹 「集中壢亮」 廣召球迷。（球團提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台灣防疫有成，桃園雲豹睽違8週終於重返主場，本週11、12、13日，將在中原大學體育館與高雄全家海神、台灣啤酒英熊、臺南台鋼獵鷹展開三連戰，雲豹下半季喊出全新口號「集中壢亮Light On, Power Up」，盼集結桃園中壢在地球迷與店家的力量，一同為雲豹應援。

雲豹 「集中壢亮」 廣召球迷。（球團提供）

雲豹 「集中壢亮」 廣召球迷。（球團提供）

為給予長期支持雲豹的球迷回饋，球團將在12、13日賽後，由張智峰、鄭瑋、盧捷閔、狄安森（Caelan Tiongson）、威廉斯（Troy Williams）等本土及外籍球星分批出席簽名會，只要當天至雲豹商品部現場消費，即能獲得簽名海報乙份，並可參加賽後球員簽名會。

「集中壢亮Light On, Power Up」口號，是雲豹為了深耕桃園、推廣在地化所做出的實際行動，目前已與13家中壢店家合作，並祭出專屬優惠給球迷，凡至指定合作店家購票，除享有「豹哥應援區」票價8折優惠外，更加碼贈送價值100元的「集中壢亮抵用券」，球迷可於所有雲豹合作店家消費時使用。

雲豹指定合作店家種類分為餐廳、桌遊、體育用品店及服飾店，「餐廳」包含中壢台南鵝肉、福柒涮涮鍋中壢店、Postman郵差先生、三鉄鐵板燒、初好胖胖早午餐中壢總店、Nome Restaurant 諾美餐館、食。光機寵物餐廳；「娛樂」方面，A5 Studio全員脫逃中密室逃脫旗艦館、衛斯理探案館中原館、桌弄‧弄桌遊中原店；而「體育用品、服飾店」則有金角有限公司體育用品、All-in Fitness健身中心、Lafee韓系服飾。

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