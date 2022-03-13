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冬奧》5屆參賽都拿金 35歲競速滑冰傳奇伍絲特光榮退休

2022/03/13 21:22

「競速滑冰傳奇」伍絲特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕冬奧首位連5屆摘金的「競速滑冰傳奇」伍絲特（Ireen Wust）今正式向外界宣布退休，為16年的滑冰職業生涯劃下句號。

35歲來自荷蘭的伍絲特，在本屆冬奧競速滑冰女子1500公尺項目中以1分53秒28成功奪金，刷新同胞特莫爾絲（Jorien ter Mors）在2014年索契冬奧所創下的1分53秒51奧運紀錄。隨後在女子團體追逐賽中奪銅牌，16年的職業生涯累積13座奧運獎牌，創造競速滑冰項目中無人能及的紀錄。

「我不是1500公尺項目中最頂尖的選手，但我很享受在場上的每分每秒，我享受北京冬奧。」伍絲特今在競速滑冰世界盃中引退儀式上說道。

伍絲特自2006年杜林冬奧初亮相以來，共參加5屆累積6金5銀1銅、12面獎牌，6面金牌於1500公尺項目拿下3面，3000公尺則有2面，另一面則是2014年索契冬奧女子團體追逐賽金牌。

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