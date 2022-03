冬奧》5屆參賽都拿金 35歲競速滑冰傳奇伍絲特光榮退休

「競速滑冰傳奇」伍絲特。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕冬奧首位連5屆摘金的「競速滑冰傳奇」伍絲特(Ireen Wust)今正式向外界宣布退休,為16年的滑冰職業生涯劃下句號。

35歲來自荷蘭的伍絲特,在本屆冬奧競速滑冰女子1500公尺項目中以1分53秒28成功奪金,刷新同胞特莫爾絲(Jorien ter Mors)在2014年索契冬奧所創下的1分53秒51奧運紀錄。隨後在女子團體追逐賽中奪銅牌,16年的職業生涯累積13座奧運獎牌,創造競速滑冰項目中無人能及的紀錄。

「我不是1500公尺項目中最頂尖的選手,但我很享受在場上的每分每秒,我享受北京冬奧。」伍絲特今在競速滑冰世界盃中引退儀式上說道。

伍絲特自2006年杜林冬奧初亮相以來,共參加5屆累積6金5銀1銅、12面獎牌,6面金牌於1500公尺項目拿下3面,3000公尺則有2面,另一面則是2014年索契冬奧女子團體追逐賽金牌。

