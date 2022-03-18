PLG》國王洋將麥卡洛左膝韌帶撕裂確定返美 新洋將近日揭曉

國王麥卡洛上籃時受傷退場。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕PLG新北國王洋將麥卡洛（Chris McCullough）3月8日與桃園領航猿之戰，發生嚴重左膝韌帶撕裂傷勢，經過逾一週的治療與球隊溝通後，麥卡洛今（18日）決定返美進行手術，國王球團獻上最誠摯的祝福，也期待麥卡洛未來能再度站上NBA殿堂。

麥卡洛本季平均繳出20.9分、8.6籃板，且三分球命中率高達42.1％，只是卻在日前受重傷，賽季也提前報銷。他坦言：「因突如其來的傷勢，我在台灣的旅程被迫提前終止，這短短3個月裡，我在這裡建立許多深厚情誼。感謝執行長陳信生、總經理毛加恩把我帶到這裡，每場比賽球迷對我的支持，讓我感受到台灣對籃球的熱情，儘管術後的日子相當的煎熬，但這都將化為我成長的養分，重新振作，再挑戰更高的殿堂。」

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麥卡洛在台灣進行初步治療，球團也舉辦感恩餐敘，他近日才決定返回美國進行手術。他表示，過去經歷過類似的傷勢，儘管過程再痛苦最後也都克服了，因此自己不會喪志，相信能重新再站起來，持續往重返NBA之路邁進。

國王總經理毛加恩表示，麥卡洛是名極具天賦的球員，儘管遭逢大傷，仍保持堅強的意志，相信他不論是技術還是心理層面，仍是NBA等級的球員，國王將帶著麥卡洛的精神持續往總冠軍目標邁進，祝福麥卡洛挺過傷勢、重返NBA，也期待未來能再次攜手。

至於國王目前洋將剩湯瑪士、里金斯，在這段期間積極覓尋新洋將，人選大致底定，待正式簽約後再向外界公布，球團也敬請球迷期待。

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