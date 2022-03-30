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NBA》湖人關鍵戰寫恥辱紀錄！ 慘敗獨行俠跌出附加賽

2022/03/30 10:13

湖人半場遭對手拿82分寫下尷尬紀錄，輸球後排名跌落至無緣附加賽的第11名。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天作客獨行俠面臨攸關附加賽席次的關鍵之戰，但他們在沒有詹姆斯（Lebron James）與A.戴維斯（Anthony Daivs）的情況下被整場壓著打，最大落後來到37分且從未領先，終場以110：128慘敗對手，排名掉到西部第11名。

湖人首節就被獨行俠外線射翻，單節讓對手以高達53.8%的命中率投進7顆三分球，首節便以２25：43落後對手多達18分，第二節情況依舊沒有好轉，獨行俠雖沒有再得分破40，不過依舊拿下39分，半場打完就獨行俠已經以82：56領先湖人26分。

根據資料指出，半場82分是湖人隊史半場被對手得到的第二高分，自1959年2月27日被塞爾提克半場得83分後的新高，同時也是湖人搬到洛杉磯以來，半場被對手得到的最高分。

下半場湖人依舊沒有起色，三節就被獨行俠球星東契奇（Luka Doncic）以34分12籃板12助攻拿下大三元，第四節東契奇更是直接待在板凳上休好休滿，第四節湖人雖然追了11分但無奈前面挖的坑太大，終場湖人以18分落敗，排名輸給馬刺，掉到無緣附加賽的第11名。

東契奇只打三節就拿下大三元。（USA TODAY Sports）

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