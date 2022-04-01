T1》獵鷹成本季首支換帥球隊 明對太陽能中止對戰3連敗嗎？

台鋼獵鷹是聯盟本季第一支更換教練的球隊。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕清明連假登場，T1聯盟一連4天假期都將送上精彩賽事，雖然桃園雲豹因為中原大學爆發確診病例宣布本週末兩場主場賽事延賽，但台中葳格太陽、台南台鋼獵鷹和台啤英熊仍將接力主場開戰，獵鷹經歷教練團人事調整後重新出發，寄望能在例行賽階段打出拉尾盤行情。

上週五獵鷹與桃園雲豹的第五名之爭關鍵戰，獵鷹雖以完全體出賽，但仍以93：109吞敗，無緣擺脫墊底，本週賽前，獵鷹人事進行調整，總教練吳志偉升任球團總監，改由專業顧問劉孟竹暫代兵符，此戰作客太陽，將是獵鷹換帥後首戰，而這也是聯盟本季第一支更換教練的球隊。

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獵鷹面對太陽，目前處對戰3連敗絕對劣勢，陣中「新台灣人」阿提諾（William Artino）將成為球隊終止對戰連敗的關鍵，本季兩隊首次交鋒，當時阿提諾豪取41分、20籃板，帶領獵鷹差點奪勝，最終僅以3分之差敗北，隨後兩次交手，阿提諾都因代表台灣男籃出征缺陣，導致戰情一面倒。

相較獵鷹力圖振作，太陽近況正夯，目前拉出一波三連勝，戰績一舉躍升聯盟第二，洋將塔克（Anthony Tucker）三分手感發燙，上週兩戰三分球共18投12中，命中率高達66.7%，和桑尼（Sani Sakakini）連線漸入佳境，儼然聯盟最強雙人組合之一。

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