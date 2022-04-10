自由車》最後150公尺定勝負！ 盧紹軒連兩日封王

盧紹軒一人笑擁兩日和總排三座冠軍金盃。（Bryton提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕178公里遠征，卻在最後150公尺定勝負！Bryton Racing Team車隊28歲隊長盧紹軒今在環花東自行車賽第二日從台東回花蓮長達178公里大戰中，在最後150公尺扳倒台灣一哥馮俊凱，最終以4小時13分04秒10封王，創下連二日包辦男子總冠軍新猷，這也是環花東自2019年復賽以首度由同一車手包辦連兩天男子冠軍。

盧紹軒雖然曾在2020年環花東自行車賽拿下首日花蓮往台東站冠軍，但第二天台東往花蓮卻不幸慘摔；但今年在Bryton隊友支持下，讓他走出前年第二天摔車的陰影，而且在最終衝線還打敗他的好友兼麻吉馮俊凱，盧紹軒說：「可以贏阿凱對我意義重大也讓我更有自信，感覺今年又比去年更成長，除了速度有增加之外，經驗判斷和對身體狀況也更能掌握！」

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環花東自行車賽第二日從台東那魯灣飯店出發，途經難度極高的玉長公路再從海濱再走牛山回到終點鹽寮，難度和爬坡度更甚前一天之外，總長度更再增加到178公里的長途公路大戰。

今環花東第二日關鍵出現在前一天相對保守的一哥馮俊凱，今不再保守，途中就發動多波攻勢，甚至在最後經過牛山到跳浪隧道後再發動攻擊，僅有盧紹軒、李廷威跟上形成3人集團，在終點前400公尺最後衝刺時，率先啟動攻勢的阿凱竟出現掉鏈的意外，最後讓盧紹軒順利僅以0.24秒些微差距打敗一哥拿下連兩天的冠軍。

阿凱賽後還是很肯定好友盧紹軒的能力，他說：「我不知道這該不該說，但若要我建議想在今年杭州亞運男子公路拿成績，我會建議把紹軒徵召到中華隊，我們都已經合作好多年，默契上絕對沒有問題，紹軒的能力也肯定對中華隊會有很大的幫助，規定是死的，但要拿成績就要有更靈活的策略運用。」阿凱明晚就要赴比利時以賽代訓。

盧紹軒（左）和馮俊凱最後衝刺對決。（Bryton提供）

Bryton Racing Team都在主集團前面主導攻勢。（Bryton提供）

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