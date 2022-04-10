晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 休閒運動 自由車

自由車》最後150公尺定勝負！ 盧紹軒連兩日封王

2022/04/10 18:45

盧紹軒一人笑擁兩日和總排三座冠軍金盃。（Bryton提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕178公里遠征，卻在最後150公尺定勝負！Bryton Racing Team車隊28歲隊長盧紹軒今在環花東自行車賽第二日從台東回花蓮長達178公里大戰中，在最後150公尺扳倒台灣一哥馮俊凱，最終以4小時13分04秒10封王，創下連二日包辦男子總冠軍新猷，這也是環花東自2019年復賽以首度由同一車手包辦連兩天男子冠軍。

盧紹軒雖然曾在2020年環花東自行車賽拿下首日花蓮往台東站冠軍，但第二天台東往花蓮卻不幸慘摔；但今年在Bryton隊友支持下，讓他走出前年第二天摔車的陰影，而且在最終衝線還打敗他的好友兼麻吉馮俊凱，盧紹軒說：「可以贏阿凱對我意義重大也讓我更有自信，感覺今年又比去年更成長，除了速度有增加之外，經驗判斷和對身體狀況也更能掌握！」

環花東自行車賽第二日從台東那魯灣飯店出發，途經難度極高的玉長公路再從海濱再走牛山回到終點鹽寮，難度和爬坡度更甚前一天之外，總長度更再增加到178公里的長途公路大戰。

今環花東第二日關鍵出現在前一天相對保守的一哥馮俊凱，今不再保守，途中就發動多波攻勢，甚至在最後經過牛山到跳浪隧道後再發動攻擊，僅有盧紹軒、李廷威跟上形成3人集團，在終點前400公尺最後衝刺時，率先啟動攻勢的阿凱竟出現掉鏈的意外，最後讓盧紹軒順利僅以0.24秒些微差距打敗一哥拿下連兩天的冠軍。

阿凱賽後還是很肯定好友盧紹軒的能力，他說：「我不知道這該不該說，但若要我建議想在今年杭州亞運男子公路拿成績，我會建議把紹軒徵召到中華隊，我們都已經合作好多年，默契上絕對沒有問題，紹軒的能力也肯定對中華隊會有很大的幫助，規定是死的，但要拿成績就要有更靈活的策略運用。」阿凱明晚就要赴比利時以賽代訓。

盧紹軒（左）和馮俊凱最後衝刺對決。（Bryton提供）

Bryton Racing Team都在主集團前面主導攻勢。（Bryton提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。