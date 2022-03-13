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自由車》單飛進終點 馮俊凱繞圈賽奪冠

2022/03/13 18:59

當今台灣公路車壇四大天王聯合推廣單車運動。（官方提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕輪動台灣首發賽事，台北Speed On繞圈賽今在台北市觀山河濱公園自由車練習場揭開序幕，不僅吸引超過200位公路車友共襄盛舉，馮俊凱、蕭美玉、黃亭茵、杜志濠等台灣車壇的一級好手全數到齊，堪稱公路車賽事的全明星運動會。

備受矚目的男子菁英組共有多達68名成員參與40圈的賽程，但最終只有15人完賽，結局沒有意外，由台灣一哥馮俊凱單飛進入終點。

菁英車手開賽就把強度拉高，很快前線就只剩下四分之一左右的選手；半場過後，只剩下馮俊凱（巴林勝林車隊）、杜志濠（義大利富予力車隊）、熊凱文（Bryton Racing Team）、陳玄曄（捷安特哥倫布車隊）和王景徽共組的5人領先集團。

馮俊凱火力全開單飛進站。（官方提供）

馮俊凱日前因膝傷休養，此役雖當作復健賽，但仍展現強大的實力，利用出色的過彎技術與加速能力，很快拉開差距，單飛進入終點。

領先集團分裂後由杜志濠、陳玄曄和王景徽三人激烈競輪，最終王景徽以些微差距拿下第二，杜志濠則位居第三。

以招牌單飛搏得滿堂采，阿凱在賽後分享他的心得與近況：「繞圈賽除了掌握節奏、技巧也很重要，對我來說，Speed On的形式有點像美國超級週，比賽的氣氛也很不錯。今天主要把這場比賽當作測試自己的機會，到了後段領先時也沒有放掉，一直把主集團當作自己的目標。接下來只要膝蓋調整的狀況許可，希望可以盡快歸隊，通過國際賽把自己的情況調整到位。」

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