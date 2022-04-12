桃園市民免費看樂天桃猿！ 新屋區4/19率先進場

樂天棒球隊慶祝冠名「樂天桃園棒球場」，推「桃園日」活動日招待13個行政區區民到場免費觀賽。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃猿加油！Rakuten樂天棒球隊日前正式將桃園國際棒球場冠名為「樂天桃園棒球場」，成為中職首座冠名母企業的主場，為台灣職業運動開創先例。球團也與桃園市政府體育局合作推出「桃園日」活動，13場次賽事分區招待13行政區民免費觀賽，一起挺桃猿。

包括由教育局轉發市境高中、國中、國小學生各1張及預約施打第2劑疫苗學生可多拿1張共27萬張票券，加上這13場球賽約可招待3萬名桃園市民，整個冠名共回饋桃園30萬張票券。

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樂天桃園棒球場「桃園日」活動場次表。（樂天公司提供）

樂天領隊浦韋青說，「桃園日」活動招待對象，限當日設籍該行政區的區民可憑身分證件於指定日期和場次至售票口，可兌換1張當日正式票券1張，無身分證的孩童須出示健保卡與戶口名簿。

各行政區招待的觀賽日期如下：4月19日新屋區、20日觀音區、21日大園區、26日大溪區、27日龍潭區、28日蘆竹區；5月10日龜山區、11日楊梅區、12日八德區；6月7日平鎮區、8日中壢區、9日復興區、22日桃園區；另外，同行者可優惠購買，當日票券300元1張，每人最多可購4張。

體育局綜合規劃科長廖維敏說，桃園國際棒球場是由體育局依促進民間參與公共建設法委託台灣樂天運動育樂股份有限公司營運管理，許可期間自去年7月29日至2031年7月28日止，為期10年，依據雙方簽定的委託營運管理契約，如乙方（樂天公司）欲申請此案冠名權，可以專案方式向體育局提出申請，體育局於今年3月15日召開專案報告會議決議同意冠名權計畫執行。

廖維敏提到，球場冠名除了落實屬地主義、提升桃園市民對棒球的參與及認同、提升桃園市國際知名度，契約履約期限為1年，樂天公司也同意在賽事期間提供多場次桃園市高、國中小學生、各行政區民眾免費觀賞職棒賽事，而有了這次「桃園日」活動，想到場觀賽者可於當日下午5點左右至售票口報到。

樂天棒球隊慶祝冠名「樂天桃園棒球場」，推「桃園日」活動日，招待13個行政區區民到場免費觀賽。（記者李容萍攝）

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