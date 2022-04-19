游泳》陳亮達泳摘7金 下個目標在亞洲帕拉運動會

陳亮達在全國身心障礙國民運動會摘7金，正修校長龔瑞璋（右）頒發獎學金鼓勵。（記者洪臣宏攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕無腿泳士陳亮達在全國身心障礙國民運動會摘7金，五項雙破大會及全國記錄，他今天在正修科大校長龔瑞璋頒發獎學金時透露，6月世錦賽挑戰難度很高，但會全力以赴，重點放在10月亞洲帕拉運動會，希望能拿下個人首金。

陳亮達就讀正修科大休閒與運動管理系一年級，在今年全國身心障礙國民運動會「泳」奪7金，分別拿下「肢障男子組游泳100公尺」自由式、仰式、蛙式3金，「400公尺自由式」金牌，「200公尺混合式」金牌，「50公尺蝶式、自由式」2金，100公尺、200公尺及400公尺五項雙破大會及全國記錄。

請繼續往下閱讀...

龔瑞璋今天接見陳亮達，頒發運動績優學生獎學金3萬元，校友會休運聯誼會也頒給獎勵金1萬元，校方並將為他爭取高雄市體育會設籍高雄市運動優秀學生獎學金1萬元。

龔瑞璋與陳亮達談起世錦賽備戰，陳說世錦賽跟帕運的強度差不多，自己的實力還是有個差落，且參賽人數更多，競爭更為激烈，龔問游沒有機會進入前三名，陳說難度很高，但會全力以赴。龔瑞璋說，腿部在游泳運動中非常重要，陳亮達屈居劣勢，還能拚到如此成績，已經是典範。

陳亮達受訪時說，今年的目標放在亞洲帕拉運動會，他在2018年賽事中僅拿2銀，這次希望能至少拿下一片金牌，突破上屆成績，現在秣馬厲兵做好每天該做的練習。正修也協助施以「運動科學輔助訓練」，藉加強基礎動作等，幫他在水中速度更快、更靈活。

天生雙腳缺少小腿，右手手指併指的陳亮達，接受醫師水療復健以減緩四肢萎縮建議，家人把他帶到游泳池玩水，得此機緣接觸游泳，「無腿泳士」因其努力及毅力感動人心。

陳亮達期勉自己在亞洲帕拉運動會有所突破。（正修提供）

無腿泳士陳亮達備戰世錦賽。（正修提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法