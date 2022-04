MLB》主場首秀7局狂飆10K！37歲塞揚強投薛哲寫罕見紀錄（影音）

薛哲。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕37歲塞揚強投薛哲(Max Scherzer)季前以3年1.3億美元(約新台幣37億)加盟大都會,今迎來披上新球衣後首場主場出賽,也送給地主球迷最好的禮物,飆出7局10K的好投,率隊以3:1擊敗巨人。

大都會今在3局靠著艾斯科巴(Eduardo Escobar)與史密斯(Dominic Smith)的安打攻下3分,薛哲則是前5局未被敲安,6局兩出局後連投2個保送,接著被魯夫(Darin Ruf)敲出首安後掉分,最後完成7局投球僅挨1安、有3次保送,飆出10次三振,賽後防禦率2.50,收下本季第3勝。

根據《ESPN Stats & Info》指出,這是薛哲生涯第105場至少10K的比賽,史上排名第5,僅落後萊恩(Nolan Ryan,215)、強森(Randy Johnson,212)、克萊門斯(Roger Clemens,110)、馬丁尼茲(Pedro Martinez,108)。

TEN strikeout night for Max Scherzer in New York



(via @Mets) pic.twitter.com/ddGfRzj7eW