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MLB》主場首秀7局狂飆10K！37歲塞揚強投薛哲寫罕見紀錄（影音）

2022/04/20 11:01

薛哲。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕37歲塞揚強投薛哲（Max Scherzer）季前以3年1.3億美元（約新台幣37億）加盟大都會，今迎來披上新球衣後首場主場出賽，也送給地主球迷最好的禮物，飆出7局10K的好投，率隊以3：1擊敗巨人。

大都會今在3局靠著艾斯科巴（Eduardo Escobar）與史密斯（Dominic Smith）的安打攻下3分，薛哲則是前5局未被敲安，6局兩出局後連投2個保送，接著被魯夫（Darin Ruf）敲出首安後掉分，最後完成7局投球僅挨1安、有3次保送，飆出10次三振，賽後防禦率2.50，收下本季第3勝。

根據《ESPN Stats & Info》指出，這是薛哲生涯第105場至少10K的比賽，史上排名第5，僅落後萊恩（Nolan Ryan，215）、強森（Randy Johnson，212）、克萊門斯（Roger Clemens，110）、馬丁尼茲（Pedro Martinez，108）。

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