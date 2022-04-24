自由車》自由車聯賽塔塔加站 Bryton車隊包辦菁英組三件榮譽衫

第二屆「96自由車聯賽」塔塔加站今點燃戰火。（大會提供）

〔體育中心／綜合報導〕第二屆「96自由車聯賽」今點燃戰火，頂尖車手決戰「塔塔加站」，Team Bryton Icefield再度發揮國內第一車隊的實力，包辦菁英組三件榮譽衫，其中爬坡好手吳之皓以2小時40分17秒稱霸，連兩年稱霸塔塔加，同時也披上冠軍Fulcrum橘衫，同時續穿登山王TAYA紅點衫。

「塔塔加站」總長約72公里，升降超過2000公尺，極具挑戰性，Bryton車隊賽前就設定策略要保住冠軍橘衫，開賽就放人出去搶衝刺點，進入爬坡路線後，吳之皓把強度拉高，逐漸拉開領先差距，最後20公里只剩吳之皓和哥倫布車隊李廷威在領先集團。

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吳之皓說，「李廷威在最後500公尺率先發動攻擊，我則在100公尺逆轉衝線，贏得有些驚險。」李廷威最後以2小時40分17秒02，些微差距屈居第2，何彥誼 2小時41分49秒拿下第3。

總成績比去年進步了約3分鐘，吳之皓表示，「為了要備戰日本的比賽，今年增加很多間接衝刺的訓練，在此站發揮很好的效果，且剛好今天狀態佳，加上隊友的協助，才能衛冕成功。」

Bryton車隊今年度已拿下3座冠軍，其中盧紹軒2週前才在環花東賽連拿兩站冠軍，可惜今天狀況不佳，最終拿下單站第13名，雖然橘衫拱手讓人，但仍保住衝刺王Bryton藍衫。

盧紹軒說，「環花東賽後就覺得疲勞感特別重，今天狀態也沒有之前好，所以就轉換成輔助的角色，很開心冠軍衫仍留在我們車隊。」

菁英女子組部分則出現大黑馬，捷安特哥倫布車隊第一名劉予倫以 3小時23分37秒46封后，登山好手宜蘭女子車隊劉姿吟3小時25秒17拿下第二，程詩軒 3小時25分37秒，排名第三。

今年聯賽新增U23新人王Mountain Dew白衫，最終由年輕小將、前勁車隊徐悅修奪下。

第二屆「96自由車聯賽」塔塔加站今點燃戰火。（大會提供）

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