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自由車》抵達歐洲就立刻參賽 馮俊凱完成領騎工作

2022/04/14 20:27

馮俊凱完成領騎工作。（Sprint Cycling提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕第62屆比利時布拉班特之箭（De Brabantse Pijl）自由車賽，馮俊凱名列巴林勝利車隊的7人名單，最後也順利完成任務。

馮俊凱上週六、日完成環花東兩日賽，隨即搭上長程班機，迎接個人2022賽季的歐陸首場比賽。經過一整天的漫長飛行，剛抵達比利時的馮俊凱，馬上回到車隊安排的崗位：「落地開戰本來就是職業選手要適應，雖然身體還在時差中，但是我沒想這麼多，只專注在我的比賽。」

以魯汶（Leuven）和奧綱賴澤（Overijse）為起終點，總里程205公里的布拉班特之箭自由車賽，共設置多達25座坡段，總爬升突破2,000公尺，不僅路線難度高，雨勢更增添了賽道的溼滑。

如同賽前所設定，馮俊凱的任務以賽程前半段為主：「今天的工作主要在進入繞圈前，確保車隊主力成員在好的位置。主要在賽程的前中段（約85～120公里處），在主集團參與領騎的工作。」

在巴林勝利的團隊方面，特恩斯（Dylan Teuns）延續今年古典賽的火力，繼續在布拉班特之箭展現競爭力，即便在賽程關鍵處發生破胎，地主好手依舊能以第8名的成績完賽。

另外，另一位台灣旅外車手杜志濠，也正在義大利環西西里賽事出賽，目前他已經完成四日賽當中的兩站。

杜志濠所屬義大利富予力車隊（Cycling Team Friuli），在賽場上和三支頂級車隊同場競技，其中包含鯊魚哥（Vincenzo Nibali）、卡魯索（Damiano Caruso）、波索維沃（Domenico Pozzovivo）等名將，是杜志濠車手生涯中非常難得的機會。

馮俊凱完成領騎工作。（Sprint Cycling提供）

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