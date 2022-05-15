PLG》法獅延長賽發飆 攻城獅逆轉擊敗國王

攻城獅延長賽擊敗新北國王。（記者羅沛德攝）

〔記者廖聿偉／新莊報導〕PLG職籃聯盟新北國王本週在主場進行二連戰，今浪費末節雙位數的領先，被逼入延長賽。攻城獅洋將法獅在延長賽接管戰局，投進3個三分球，全場轟下37分、17籃板，終場攻城獅122：113擊敗國王，穩居龍頭寶座。

國王多名球員觸發聯盟防疫指引，連兩天都只登錄8人，球員開賽就充滿鬥志，並延續火燙手感，昨繳出代表作的陳俊男首節就火力全開，三分球3投全進，轟下11分、楊敬敏也進帳10分。四月MVP攻城獅辛巴持續主宰禁區，單節10投8中，攻下16分、6籃板，雙方戰成31平。

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次節戰況持續膠著，國王先拉出一波13：0的攻勢，取得9分領先，但攻城獅仍緊咬比數，上半場國王57：54，小幅領先。楊敬敏半場攻下20分，表現最佳，攻城獅布拉22分、14籃板，法獅進帳16分、9籃板和4助攻。

下半場國王持續擴大領先，一度取得10分領先，但新竹攻城獅展現超強韌性，靠著朱雲豪的關鍵進球，扳平戰局。

延長賽看法獅一人表演，延長賽獨拿9分，而國王則體力不濟，延長賽只拿下5分，成為吞敗主因。國王一哥楊敬敏砍下32分、10助攻，湯瑪士傷癒歸隊進帳17分、20籃板。

法獅在延長賽大殺四方。（記者羅沛德攝）

法獅在延長賽大殺四方。（記者羅沛德攝）

朱雲豪（右）。（記者羅沛德攝）

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