泰國賽》拚本季首冠！戴資穎明天這時間 在女單首輪亮相

戴資穎。（資料照，歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕超級500系列泰國羽球公開賽今天點燃戰火，女單世界排名第2的戴資穎將連兩週出賽，預計在明天早上10點45分於女單首輪登場，對手是丹麥世界排名第38的24歲丹麥女將雅各布森（Julie Dawall Jakobsen）。

戴資穎在2021年泰國公開賽共打兩場巡迴賽，兩次都殺入決賽不敵西班牙瑪琳，而當時因疫情關係在泰國舉辦2場超級1000系列公開賽及年終總決賽，小戴則在年終賽擊敗瑪琳。

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如今，泰國賽再回到超級500等級，戴資穎榮膺女單頭號種子，力拚本季首冠，過去跟雅各布森尚未有交手紀錄。

泰國賽明天展開單打32強賽，除了戴資穎外，男單周天成、王子維都會出場，周天成對印尼選手蘇吉亞托（Tommy Sugiarto），王子維過招馬來西亞黃智勇。至於今日從資格賽脫穎而出的女單好手許玟琪連兩週過招日本好手奧原希望。

男雙方面，「黃金男雙」李洋／王齊麟將在32強對上同樣來自土銀的張課琦／柏禮維，上演台灣內戰，而張課琦／柏禮維今日在資格賽以21：14、21：10力退地主組合，取得首輪出賽資格。

丹麥女將雅各布森。（資料照，歐新社）

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