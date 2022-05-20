晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》峮峮魅力登韓網熱搜前3！ 韓男興奮爆料：我超喜歡王維中（影音）

2022/05/20 09:44

峮峮。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕南韓導遊兼YouTuber智沿、正訓最近發片，整理2022年截至目前「韓網友在Google上搜尋最多的台灣人前3名」，中信兄弟啦啦隊女神峮峮赫然名列其中，顯見台灣啦啦隊魅力紅到韓國，男導遊還加碼表示，真的超喜歡現在效力味全龍隊的王維中。

峮峮的魅力風靡台日球迷，沒想到連韓國網友也很關心，登上今年韓網友搜尋排行第3，女導遊智沿在片中坦言，不太清楚她是誰，不知道為何會登上排行榜，不過一旁的男導遊正訓則興奮表示是峮峮粉絲，「沒看過可能不認識，但只要看過了就不可能不關心。」

他補充，峮峮在南韓會出名是因為「動圖太有名」，且因為峮峮變有名，連帶其他台灣啦啦隊成員也開始受到韓國網友關注。

正訓還表示，其實韓國棒球社團還有過比峮峮更有名的台灣人，就是王維中，女導遊智沿表示：「他很有名啊，長得像李敏鎬的台灣選手。」正訓接著超興奮說明：「韓國職棒第一位台灣選手。」

王維中。（資料照，記者林正堃攝）

他興奮介紹王維中的來歷：「2018年到韓國，在美國大聯盟當選手後，現在在台灣，雖然在韓國是2018年了，但現在網路上很多人有說到他，他長得也很好看，棒球實力也太棒了！

正訓強調：「你知道左投手嗎？左投手真的很少，他投球速度也快，大概150KM，一般來說投球速度快的話控球會不好，但王維中是投球也快控球也厲害！」

正訓表示：「我本來不喜歡NC恐龍，但是王維中來NC隊之後我就成為了NC隊的球迷，有點可惜的是沒有再延長合約，現在他在台灣，長得帥，實力也很棒！看起來人品也很好，我很喜歡他這種風格的人，五官很分明很濃的人。」接著他生怕「喜歡」一詞引起誤會，還不好意思強調：「我是喜歡女生。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。