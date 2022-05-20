中職》峮峮魅力登韓網熱搜前3！ 韓男興奮爆料：我超喜歡王維中（影音）

峮峮。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕南韓導遊兼YouTuber智沿、正訓最近發片，整理2022年截至目前「韓網友在Google上搜尋最多的台灣人前3名」，中信兄弟啦啦隊女神峮峮赫然名列其中，顯見台灣啦啦隊魅力紅到韓國，男導遊還加碼表示，真的超喜歡現在效力味全龍隊的王維中。

峮峮的魅力風靡台日球迷，沒想到連韓國網友也很關心，登上今年韓網友搜尋排行第3，女導遊智沿在片中坦言，不太清楚她是誰，不知道為何會登上排行榜，不過一旁的男導遊正訓則興奮表示是峮峮粉絲，「沒看過可能不認識，但只要看過了就不可能不關心。」

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他補充，峮峮在南韓會出名是因為「動圖太有名」，且因為峮峮變有名，連帶其他台灣啦啦隊成員也開始受到韓國網友關注。

正訓還表示，其實韓國棒球社團還有過比峮峮更有名的台灣人，就是王維中，女導遊智沿表示：「他很有名啊，長得像李敏鎬的台灣選手。」正訓接著超興奮說明：「韓國職棒第一位台灣選手。」

王維中。（資料照，記者林正堃攝）

他興奮介紹王維中的來歷：「2018年到韓國，在美國大聯盟當選手後，現在在台灣，雖然在韓國是2018年了，但現在網路上很多人有說到他，他長得也很好看，棒球實力也太棒了！

正訓強調：「你知道左投手嗎？左投手真的很少，他投球速度也快，大概150KM，一般來說投球速度快的話控球會不好，但王維中是投球也快控球也厲害！」

正訓表示：「我本來不喜歡NC恐龍，但是王維中來NC隊之後我就成為了NC隊的球迷，有點可惜的是沒有再延長合約，現在他在台灣，長得帥，實力也很棒！看起來人品也很好，我很喜歡他這種風格的人，五官很分明很濃的人。」接著他生怕「喜歡」一詞引起誤會，還不好意思強調：「我是喜歡女生。」

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