法網》首輪女單最大爆冷！ 地主19歲小將淘汰衛冕冠軍寫紀錄

地主19歲小將帕里淘汰第2種子，同時也是衛冕冠軍晉級次輪。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕法網首輪爆出最大冷門！排名第2種子的衛冕捷克冠軍卡雷茲可娃（Barbora Krejcikova），在今天遭到19歲的法國小將帕里（Diane Parry），以6：1、2：6、3：6淘汰出局。

世界排名第2，同時也是本屆大會第2種子的衛冕冠軍卡雷茲可娃，在首盤以6：1輕鬆過關，不過以2：6、3：6連續丟掉第二、三盤，爆冷輸給排名第97名的19歲小將帕里，成為繼2005年米斯金娜（Anastasia Myskina）與2018年歐絲塔潘珂（Jelena Ostapenko）後，史上第三位一輪遊的衛冕冠軍。

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排名97的19歲法國小將帕里，則成為自2011年法網，世界排名第114名的荷蘭魯絲（Arantxa Rus）於次輪擊敗第2種子的克莉絲特絲（Kim Clijsters）後，淘汰第2種子的最低排名球員。

而且由於接下來的溫網將沒有積分，根據記者指出，首輪就爆冷遭淘汰的卡雷茲可娃，接下來的排名會直接掉到10名之外。

首輪爆冷淘汰外加溫網沒有積分進帳，卡雷茲可娃的排名將掉到10名之外。（路透）

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