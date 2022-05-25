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籃球》Absolute 3對3台中開打 13隊爭日本季後賽門票

2022/05/25 18:18

Absolute 3X3聯盟新賽季將在台中市府前開打。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕儘管武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，運動是身心健康最佳選擇，邁入第3年的Absolute 3X3聯盟宣布，全新賽季6月4日將在台中市政府前開打，今年全國共13支隊伍共襄盛舉，屆時場上激烈對抗，戰況精彩可期，南、北區排名前2勁旅，9月還可遠征日本參與季後賽。

Absolute 3X3聯盟是台灣3對3籃球積分最高賽事，主辦單位除了期許，台灣3對3鬥牛高手，能夠前進2024年巴黎奧運，今年也與電競、舞蹈與NFT（非同質化代幣）等跨界元素結合，希望打造出在地獨有的全新3對3籃球文化。效力新北FOOTER的球員盛積晏表示，以球會友的感覺很棒，尤其大會常把賽賽移至各縣市著名地標舉行，「感覺真的很不一樣，打起來特別過癮。」至於隊友賴冠瑜也強調，每次比賽都很新鮮，就像是旅遊體驗，大家對新場地充滿期待。　

Absolute 3X3是日本創立的籃球聯盟，已有泰國、紐西蘭與台灣等會員國加入，屆時各國戰績頂尖隊伍，會師日本展開季後賽。主辦單位也宣布，10月將在台南舉辦3對3挑戰賽，前2名可獲得大師賽門票。

Absolute 3X3聯盟新賽季將在台中市府前開打。（記者梁偉銘攝）

Absolute 3X3聯盟新賽季將在台中市府前開打。（記者梁偉銘攝）

　　　　

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