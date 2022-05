羽球》世界球王安賽龍「杜拜補習班」又開課了 球迷找亮點

安賽龍在杜拜訓練營再開。(取自推特)

〔體育中心/綜合報導〕丹麥的世界球王安賽龍(Viktor Axelsen)在杜拜開設「訓練營」成效有目共睹,過去半年不僅培養出世錦賽冠軍駱建佑、陪練的20歲新星森(Lakshya Sen)也變成小天王,在本月的湯姆斯盃率領印度奪下隊史首冠。安賽龍日前再度上傳照片,顯示杜拜補習班又開課了!

安賽龍去年在杜拜開設訓練營,儘管遭到丹麥媒體痛批反對,包括幫別的協會訓練球員、替丹麥隊培養對手,且移居杜拜也將戶口遷過去,就是為了要避稅、不負責任。但也有聲音認為,找尋不同訓練方式、這種對進步的永恆追求有助於羽球發展。

安賽龍24日再度在社群網站發文:「互相幫助,共同進步!加油!」並配有新加坡駱建佑、大馬自由人詹俊為等人的合照。

其中,駱建佑在上周結束的東南亞運動會冠軍戰中不敵泰國小天王昆拉武特(Kunlavut Vitidsarn),拿下銀牌,週二馬上到訓練營報到。

