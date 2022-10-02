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網球》「我覺得是很好機會！」 曾俊欣大戰壞小子沒在怕

2022/10/02 14:09

曾俊欣。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕ATP500等級東京男網賽籤表出爐，「夜市球王」曾俊欣首輪就抽中「大魔王」，強碰火力兇猛的澳洲「壞小子」基里歐斯（Nick Kyrgios），這也是雙雄生涯首度對決，賽前「台灣一哥」信心滿滿，把壓力轉換為動力自我打氣：「其實是很好機會！」　

本週世界男單排名88的曾俊欣，身高僅175公分，面對排行20、193公分的基里歐斯，期許展現初生之犢的氣勢，週二能以小搏大，在有明網球森林公園硬地球場拚出最佳水準，「能夠和頂尖好手較勁，我覺得是一個非常好的機會 。」近日積極練球備戰的曾俊欣表示，自己才21歲，不論經驗、體能或球技，都還有進步空間，希望以戰養戰、持續向各國高手取經學習，「可以讓我更清楚，自己跟這個層級選手不一樣的地方在哪裡 。這場比賽我就是全力以赴 ，把自己的最佳狀態打出來。謝謝大家對我的鼓勵與支持。」

第5種子基里歐斯天賦十足、脾氣火爆，本季揮別傷勢東山再起，澳網男雙封王後，溫布頓草地又首闖大滿貫男單決戰拿到亞軍，並在華盛頓贏得生涯第7座ATP巡迴賽男單冠軍，先前美網16強「壞小子」又淘汰俄國頭號種子、衛冕者梅德維夫（Daniil Medvedev），人來瘋的強勢打法，讓許多球迷又愛又恨。

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