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MLB》老鬼！40歲塞揚韋蘭德7局6K好投 生涯250勝大紀錄M3

2023/07/02 09:22

韋蘭德。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕大都會40歲塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）今日表現鬼神，繳出7局6K無自責分好投，幫助球隊4：1擊敗巨人，終結3連敗。

韋蘭德今天投得虎虎生風，前6局沒遇到太多危機，7上續投，韋蘭德被首名打者敲安，接著隊友發生失誤，讓巨人無人出局攻佔一三壘，但韋蘭德臨危不亂，成功製造滾地球抓到雙殺，雖然三壘跑者回來得分，不過也瓦解對手大半攻勢，把傷害降到最低。

韋蘭德最終投完7局退場，接著牛棚投手史密斯（Drew Smith）、奧塔維諾（Adam Ottavino）各把關1局無失分，聯手鎖住勝利。

大都會打線此役雖然僅敲4安，還不及巨人的5支安打，不過靠著阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）、尼莫（Brandon Nimmo）、林多（Francisco Lindor）在3局下半輪流開轟，3支陽春砲打下3分大局，奠定勝基。

韋蘭德今日主投7局，總計用了102球，被打5支安打，失1分非責失，投出6次三振，另有1保送，摘下本季第3勝、防禦率3.66，韋蘭德大聯盟生涯已進帳247勝，距離250勝里程碑M3。

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