溫網》「戰爭讓我更強大！」 重返四強的烏克蘭媽媽深有感觸

烏克蘭維托麗娜。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕烏克蘭28歲女將斯維托麗娜（Elina Svitolina）產後復出才相隔9個月，如今闖進2023溫布頓網球錦標賽四強戰，她成為史上第三位闖進溫網女單四強的外卡黑馬。斯維托麗娜表示，俄烏戰爭的事情讓她更加強大。

斯維托麗娜在去年10月產下愛女，今年4月重返賽場，她在溫網女單八強戰和世界球后史薇泰克（Iga Swiatek）上演3盤大戰，最後以7比5、6比7（5比7）、6比2贏球，自2019年後再度闖進溫網四強。

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「在這屆賽事開始時，如果有人告訴我，我會打進四強、和擊敗世界第一，我會說他們瘋了。」斯維托麗娜說道。

烏克蘭維托麗娜。（資料照，法新社）

斯維托麗娜說，自己仍在打球有更重要的原因，為了她的女兒、以及她的國家烏克蘭。去年2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，「俄烏戰爭」長達一年以上直至今日。

斯維托麗娜表示，「戰爭讓我更強大、也讓自己的心態更堅強。在心理上，我不會將困境的情況看作災難，你知道嗎？生活中有更糟糕的事情，我只是變得更冷靜。」

「當然，我想贏，我有這種動力，就像巨大的動力，回到巔峰。但我認為，有了孩子，還有戰爭，讓我變成一個不同的人，我會稍微不同的方式看待事物。」斯維托麗娜說道。

斯維托麗娜將在溫網女單四強對決捷克好手萬卓索娃（Marketa Vondrousova），確定將有非種子晉級決賽。



烏克蘭維托麗娜。（資料照，法新社）

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