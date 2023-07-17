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溫網》驚天大逆轉七冠王喬帥後 艾卡拉茲領獎時這麼說

2023/07/17 06:55

艾卡拉茲。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2023溫布頓網球錦標賽落幕，年輕球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）歷經史詩般5盤大戰，後來居上扳倒36歲的七冠霸者喬科維奇（Novak Djokovic），賽後西班牙頭號種子有感而發：「這是夢想成真。」

這場喬科維奇口中的「終極對決」，少年出英雄的艾卡拉茲，不但強壓前浪首度奪冠，更展現接班「三巨頭」的實力與自信，「正如我之前所說，贏球當然很棒，但即使我輸了，我也會為自己出色表現感到自豪。」20歲的他，硬是用勝利阻擋塞爾維亞第2種子搶走球王頭銜，也是公開年代溫網第３年輕的男單冠軍，「在這場美麗的錦標賽中創造歷史，與我們運動的傳奇人物進行決賽。對於一個20歲的男孩來說，這麼快就達到這樣的境地，真是太神奇了。」

終結喬帥溫網34連勝紀錄，以及近10年來中央球場的不敗神話，艾卡拉茲領獎時不忘推崇老前輩，「從我小時候就看你打球，你帶給我很多啟發。」坦承第1盤被喬帥震撼教育的他，也透露當時內心只能不斷鼓勵自己，「想辦法提高水準，否則每個人都會失望的。」 最終激戰脫困的艾卡拉茲，已繼喬帥、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），以及英國地主穆雷（Andy Murray）之後，成為第四位在全英草地俱樂部高舉冠軍獎盃的現役男子球員。

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