網球》UTR國際巡迴賽U 台灣小將駱建勛激戰三盤抗日成功奪冠

駱建勛（右）將冠軍留在台灣。（主辦單位提供）

〔體育中心／綜合報導〕UTR國際職業網球巡迴賽於首次登陸台灣，經過為期一週的分組循環預賽後由台灣網球選手駱建勛脫穎而出晉級決賽，並於昨（16）日與大會第二種子日本選手丸山隼彌爭奪冠軍。

比賽過程兩人各有來往，第一盤賽事兩人你來我往，最終是由丸山隼彌以7：5先下一城。在落後一盤的情況下，駱建勛於第二盤起展現出不服輸的韌性，並以6：1、6：3逆轉，取得最終的勝利，並將冠軍獎盃留在台灣。

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UTR國際職業網球賽台灣第一站圓滿落幕，決賽現場，此次更與head網球瑜飛科技有限公司合作，於現場舉辦預測冠軍的抽獎活動，現場觀眾除了可以打飽眼福以外還能有機會抽獎，主辦單位也精心挑選紀念徽章給所有選手挑選，並且也製作選手交通指南，美食指南，除了能推廣台灣網球也促進觀光效益，外國選手大多利用空檔之餘，自行前往新莊、板橋夜市嚐鮮台灣美食，日籍裁判松野直人更是利用比賽之餘到九份遊玩，一圓心中之夢。

今天決賽頒獎由新北市政府體育處謝秀瑜科長、統皓食品有限公司董事長、新北市網球委員會鄭得興主任委員出席，在政府以及民間單位的合作下，全力辦好首次在台的國際賽會，UTR的監督盧卡非常肯定新北市有足夠充足的軟硬體資源舉辦國際級網球職業賽事；在男子組賽事圓滿結束後，隨即登場的是女子組的賽事，屆時將有來自香港職業選手王康怡（WTA排名321）、俄羅斯WTA排名442的Daria Lodikova前來挑戰，而台灣選手則由曹家宜、李亞芯等選手迎戰，歡迎各級學校學生及民眾進場一同欣賞來自世界各國的女子網選手精采表現。

駱建勛（中）將冠軍留在台灣。（主辦單位提供）

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