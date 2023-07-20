晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

MLB》洋基坎利大暴走！ 回休息室猛踩電扇發洩情緒（影音）

2023/07/20 22:53

〔體育中心／綜合報導〕洋基右投坎利（Tommy Kahnle）今天在第8局後援掉1分後，雙方攻守交換時，坎利在休息室「大暴走」，還砸壞電扇。洋基最後以3比7敗給天使，三連戰不但遭橫掃，近11戰就吞9敗。

坎利在第8局登板後援，先後投出2次保送，讓天使隊1出局攻占一、二壘，天使打者沃德（Taylor Ward）擊出帶有1分打點的左外野二壘安打，讓天使再添分數。

結束第8局下後，坎利回到休息室發洩情緒，先是拿手套用力砸掉電扇，接著再用腳猛踩，洋基總教練布恩（Aaron Boone）還上前和他談話。

這是洋基隊自2009年後再度在系列賽被天使隊橫掃，三戰合計吞下42次三振，洋基隊目前戰績50勝47敗暫居美聯東區墊底；自從「法官」賈吉（Aaron Judge）在6月3日受傷後，在這段期間，洋基團隊打擊率只有0.218。

「我們現在很糟糕。我們承認這一點。」布恩說道，「我們必須要變得更好，我們都了解自己目前的處境。」

洋基近11戰吞9敗。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。