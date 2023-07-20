MLB》洋基坎利大暴走！ 回休息室猛踩電扇發洩情緒（影音）

Tommy Kahnle is furious with himself pic.twitter.com/tIiiiabRkp — Talkin' Yanks （@TalkinYanks） July 20, 2023

〔體育中心／綜合報導〕洋基右投坎利（Tommy Kahnle）今天在第8局後援掉1分後，雙方攻守交換時，坎利在休息室「大暴走」，還砸壞電扇。洋基最後以3比7敗給天使，三連戰不但遭橫掃，近11戰就吞9敗。

坎利在第8局登板後援，先後投出2次保送，讓天使隊1出局攻占一、二壘，天使打者沃德（Taylor Ward）擊出帶有1分打點的左外野二壘安打，讓天使再添分數。

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結束第8局下後，坎利回到休息室發洩情緒，先是拿手套用力砸掉電扇，接著再用腳猛踩，洋基總教練布恩（Aaron Boone）還上前和他談話。

這是洋基隊自2009年後再度在系列賽被天使隊橫掃，三戰合計吞下42次三振，洋基隊目前戰績50勝47敗暫居美聯東區墊底；自從「法官」賈吉（Aaron Judge）在6月3日受傷後，在這段期間，洋基團隊打擊率只有0.218。

「我們現在很糟糕。我們承認這一點。」布恩說道，「我們必須要變得更好，我們都了解自己目前的處境。」

洋基近11戰吞9敗。（法新社）

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