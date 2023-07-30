T1》補進非洲聯賽MVP努尼！太陽再簽強力洋將拚佳績

努尼。（台中太陽提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台中太陽籃球隊今宣布，簽下2023年在非洲籃球聯賽（BAL）賽季獲得「年度MVP最佳有價值球員」206公分小前鋒努尼-奧莫特（Nuni Omot），將為太陽團隊戰力提升一個檔次，同時也讓整體球風添加更強悍元素。

28歲的努尼出生於非洲肯亞，身高206公分、98公斤，大學期間曾為美國貝勒大學（Baylor University）籃球隊效力，大學期間三分命中率更是高到43.3%，在12大聯盟（Big 12 Conference）中排名第五。努尼曾為NBA G聯盟的長島藍網、威斯特徹斯特尼克、奧西歐拉魔術效力，做為一名小前鋒職業生涯投籃命中率高達48.7%、三分球命中率38％、罰球命中率超過80%以上。

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2022年2月努尼被南蘇丹男子籃球國家隊（South Sudan men's national basketball team）選上參加2023年世界籃球聯賽預選賽，在團隊中擔任重要角色的努尼為球隊首次獲得世界盃參賽資格。2023年4月，努尼加盟了埃及俱樂部阿爾阿赫利（Al Ahly）出戰非洲籃球聯賽（BAL），並一路帶領球隊攻打至總冠軍賽，最終贏得了他首次在非洲聯賽的冠軍，並且榮獲「年度MVP最有價值球員」，成為第一位獲此殊榮的非裔球員。

關於今年休賽季補強努尼，總經理汪蔚傑表示，「很開心MVP努尼的加入，今年首要目標就是提升比賽場上每一個位置的身材高度、穩定外線投籃能力、小前鋒的高度來到206公分我們會有更多的進攻戰術運用，防守端也會更有效率，努尼的出色的抄截能力與阻攻能力，努尼與新加入太陽的戴維斯（Deyonta Davis）攜手合作更是我們相當期待的，期待帶領太陽隊年輕球員成長。」

努尼對於首度造訪台灣十分期待，「非常期待與總教練塔克（Anthony Tucker）攜手合作，這是我第一次來到台灣打球，聽說台灣球迷非常熱情，希望我的加入能讓太陽隊體系運作得更好，我也會盡我所能幫助球隊在新賽季獲得更好的成績。」

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