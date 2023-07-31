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MLB》遊騎兵不讓了！昨網羅塞揚王牌薛哲 今再換來紅雀左投

2023/07/31 08:11

蒙哥馬利被交易至遊騎兵。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵繼昨天向大都會換來塞揚強投薛哲（Max Scherzer）後，今再度補強，與紅雀交易、網羅左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）。

30歲的蒙哥馬利去年被從洋基送到紅雀，今年出賽21場，繳出6勝9敗、防禦率3.42的成績，季初與球團簽下一年1000萬美元合約，因此季末就會恢復自由身。

遊騎兵除獲得蒙哥馬利外，還一起網羅了牛棚右投史崔頓（Chris Stratton），同時送出3位選手，包括農場第11號大物、2A右投Tekoah Roby、第14號大物、21歲內野手Thomas Saggese、以及28歲左投金恩（John King）。

遊騎兵輪值原有的王牌艾瓦歐迪（Nathan Eovaldi）今天因前臂拉傷進入傷兵名單，不過預計不會缺陣太久，等到他歸隊後條子軍團會有7名先發投手，聯盟官網指出，屆時丹寧（Dane Dunning）、希尼（Andrew Heaney）及培瑞茲（Martín Pérez）都是可以移往牛棚的選項。

另一方面，紅雀今天動作頻頻，在送走蒙哥馬利前，先將陣中火球男希克斯（Jordan Hicks）送到藍鳥，這位球速動輒百英里的26歲強力右投，今年在聖路易出賽40場，防禦率3.67、有8次救援成功。

希克斯將轉戰藍鳥。（資料照，法新社）

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