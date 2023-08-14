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自由車》台灣盃國際場地經典賽首站 地主亞青小將聯手摘3金

2023/08/14 22:13

女子青年組李采蓉（前）今日個人獨得兩面金牌。（自由車協會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2023台灣盃國際自由車場地經典賽在台中自由車場完成首站賽程，今年勇奪亞青金牌的地主小將張恩騰、李采蓉，聯手包辦3金，拚出寶島車壇未來新氣象，明天再接再厲進行第2站經典賽。

青女15公里領先計分賽，甫於6月亞錦賽封后的北市台墨混血車手李采蓉，展現一流衝刺能力，連續在第2、3、4次衝刺取得第一，搶先抵達終點獲得28分，領先銀牌楊庭瑜12分輕鬆摘金，李采蓉說：「比賽前兩天才剛感冒，狀況不是很好，表現還算可以。我還有很多要學習的地方，特別是日本車手，像她們的衝刺等強項，都是我要多加學習的地方。」下午李采蓉於女青組7.5公里集體出發賽再添1金。

青男組20公里領先計分賽，賽事快結束前又下起陣雨，只以前10次衝刺計分，6月亞錦賽青男組摘金並打破3公里個人追逐亞青紀錄的台中市新秀張恩騰，也以51分提前鎖定金牌，他說：「確實達到教練賽前指示，除了要拿金牌，還協助隊友李靖烽奪銀，感覺目前狀況還不錯，準備調整到世青賽，用最巔峰狀況參賽。」張恩騰、李采蓉都是目前台灣最受矚目的青年男、女車手，即將參加本月23日哥倫比亞世青場地錦標賽。

至於杭州亞運國手黃亭茵女子菁英組個人全能摘下第2金；首度入選亞運國手康世峰在男子爭先賽再添1金，兩天下來共包辦3金。

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