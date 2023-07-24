晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 休閒運動 自由車

自由車》全國場地錦標賽台中豪奪16金 地主留下團體總錦標

2023/07/24 22:23

馮俊凱勇奪男子菁英組15公里集體出發賽冠軍。（台中市運動局提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕112年全國自由車場地錦標賽在台中清水自由車場落幕，地主包括台中市、大甲、新社高中，以及奧運國手馮俊凱等，總計豪奪16金、19銀、13銅，再度留下團體總錦標，台中市運動局長李昱叡特地到場加油，期許車手們杭州亞運與全國運動會超越巔峰再創佳績。

歷經激烈飆速競爭，捍衛主場的台中名將精銳盡出，男子短距離爭先賽邱信維、李定曄、李承勳橫掃金、銀、銅牌。男子菁英組團隊競速賽，也由蕭世鑫、楊勝凱、許仕儒、康世峰等封王；青年組表現同樣亮眼，團隊追逐賽搶下冠軍；團體競速賽同樣被台中隊包辦前３名。

教練徐瑞德指出，張誌盛率先在男子菁英組4公里個人追逐賽中以4分43秒904拿下金牌，為地主選手贏得好彩頭，也帶動隊友士氣；亞運國手曾可妡挾3分56秒028打破個人追逐賽大會紀錄封后；奧運國手馮俊凱勇奪男子菁英組15公里集體出發賽冠軍；女子菁英組10公里集體出發賽則是雷媖琇、賴佳琦、曾可妡包辦前3名。

至於男、女子菁英組爭先賽，實力堅強的東道主選手成為頒獎台上大贏家；團隊競速賽也被台中市隊、大甲高中及新社高中壟斷前3名。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。