自由車》全國場地錦標賽台中豪奪16金 地主留下團體總錦標

馮俊凱勇奪男子菁英組15公里集體出發賽冠軍。（台中市運動局提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕112年全國自由車場地錦標賽在台中清水自由車場落幕，地主包括台中市、大甲、新社高中，以及奧運國手馮俊凱等，總計豪奪16金、19銀、13銅，再度留下團體總錦標，台中市運動局長李昱叡特地到場加油，期許車手們杭州亞運與全國運動會超越巔峰再創佳績。

歷經激烈飆速競爭，捍衛主場的台中名將精銳盡出，男子短距離爭先賽邱信維、李定曄、李承勳橫掃金、銀、銅牌。男子菁英組團隊競速賽，也由蕭世鑫、楊勝凱、許仕儒、康世峰等封王；青年組表現同樣亮眼，團隊追逐賽搶下冠軍；團體競速賽同樣被台中隊包辦前３名。

請繼續往下閱讀...

教練徐瑞德指出，張誌盛率先在男子菁英組4公里個人追逐賽中以4分43秒904拿下金牌，為地主選手贏得好彩頭，也帶動隊友士氣；亞運國手曾可妡挾3分56秒028打破個人追逐賽大會紀錄封后；奧運國手馮俊凱勇奪男子菁英組15公里集體出發賽冠軍；女子菁英組10公里集體出發賽則是雷媖琇、賴佳琦、曾可妡包辦前3名。

至於男、女子菁英組爭先賽，實力堅強的東道主選手成為頒獎台上大贏家；團隊競速賽也被台中市隊、大甲高中及新社高中壟斷前3名。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法