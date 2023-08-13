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自由車》2023台灣盃國際自由車場地經典賽 今起一連3天在清水展開

2023/08/13 18:58

臺灣盃國際自由車場地經典賽今日起在臺中清水自由車場飆速（運動局提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕今年在台灣所舉辦的唯一一場「2023台灣盃國際自由車場地經典賽」今（13）日起一連３天在台中清水自由車場展開，這場一級自由車國際賽事首度移師台中舉辦，吸引來自全球6國18隊計126位菁英選手同場飆速。

運動局長李昱叡表示，此次賽事地主隊精銳盡出，包括台中市隊、大甲高中隊、新社高中隊、清泉國中隊等計33名選手參賽，地主隊在首日賽事上午捷報頻傳，勇奪男子青年及菁英組、女子青年及菁英組團隊競速賽等四面金牌，大甲高中也在男子菁英組團隊競速賽摘銀，他預祝台中選手勇敢奔馳，在國際賽爭取亮眼成績。

運動局表示，男子菁英組團隊競速賽金牌得主康世峰、蕭世鑫、楊勝凱，以及在女子菁英組團隊競速賽封后的蕭美玉、陳靖云、王慈均等人均為中華隊菁英，今日上午在團隊競速賽勇奪冠軍，預計9月6日代表台中參加全國運動會，接著在9月26日起出征亞運，盼藉由此次賽事，以賽代訓備戰亞運與全國運動會。

運動局表示，台中市自由車成績傲人，包括釜山亞運金牌林志勳、廣州與仁川亞運金牌的蕭美玉、2020東京奧運國手馮俊凱等人在國內外表現亮眼，台中市代表隊在108年全國運動會勇奪13金8銀1銅、110年全國運動會取得9金11銀5銅等佳績更是勇冠全國。

「2023台灣盃國際自由車場地經典賽」今（13）日起一連３天在清水自由車場展開（運動局提供）

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