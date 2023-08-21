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足球》對手朝梅西「深情對望」 惹老婆吃醋︰他從來沒有那樣看我！

2023/08/21 13:52

日前費城聯一名球員賽後找梅西擁抱致敬與合影，不料他看向梅西的眼神太過「深情」，惹得自家老婆吃醋爆料「從來沒有那樣看我！」。（圖擷取自@psg_chief社群平台「X」）

〔即時新聞／綜合報導〕阿根廷球星梅西（Lionel Messi）加盟美國職業足球大聯盟的邁阿密國際後，不僅帶領球隊勇奪隊史首冠，超高人氣更吸引還包含比賽對手在內的大批粉絲。日前邁阿密國際擊敗費城聯後，費城聯的其中一名球員特別找梅西擁抱致敬，不料他看向梅西的眼神太過「深情」，惹得自家老婆吃醋爆料「從來沒有那樣看我！」。

綜合外媒報導，日前邁阿密國際在聯盟盃四強中，以4比1擊敗費城聯。賽後，費城聯的匈牙利籍球員加茲達格（Daniel Gazdag）在IG發文，開心分享他與對手梅西互相擁抱彼此的合照，加茲達格更在貼文透露，「不是我們想要的比賽結果，但我終於見到了我的英雄」。

不料加茲達格的妻子格蕾塔（Gréta Gaál）看到該文後，留下了令人意想不到的感想。格蕾塔一邊留下「他從來沒有那樣看過我！」看似在吃醋的評論，一邊還放上許多對此大笑的表情符號，讓不少網友表示可以明白她的幽默與對丈夫的無奈，畢竟對方可是讓全世界男女老少都極度喜愛的梅西。

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Dániel Gazdag（@richdani6）分享的貼文

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