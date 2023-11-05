圍棋》近800人參賽！ 佛光大學舉辦2023臺灣圍棋公開賽

佛光大學辦理「2023臺灣圍棋公開賽」。（官方提供）

〔體育中心／綜合報導〕佛光大學辦理「2023臺灣圍棋公開賽」，於11月4日假臺北市大安國中盛大舉行開幕典禮。本次段位分賽以個人及團體賽形式進行，吸引了許多高手參賽，讓更多選手能夠享受競賽體驗。

開幕典禮上，由佛光大學校長同時也是第十一屆大專體總圍棋委員會主任委員何卓飛校長致歡迎詞，看到現場這麼多人參賽真心感謝長期推動圍棋運動的大家更期許賽事能順利圓滿，同時中華民國圍棋協會劉儷琳副理事長代表中華圍棋協會致詞，除了肯定這些年佛光大學在圍棋推廣上的努力，細數過去佛大承辦的重要學生圍棋賽事，包含每年台灣圍棋公開賽也受到選手所期待，特別在這麼好的環境下，期待與會選手都能力求佳績。

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此次大會更邀請到國策顧問同時也是希望基金會董事長紀政女士蒞臨，紀政女士在致詞中說到，大家要好好享受圍棋比賽認真比賽。除了主辦單位外，海峰棋院林敏浩院長、中華棋協 楊泰雄副理事長、中華棋協 秦世敏秘書長、臺灣棋院顧問 盧怡靜老師、南山圍棋專班 李嫦春老師、杭州亞運教練 林杰漢 教練職業、台灣棋院棋士會會長 陳威廷 會長 、中華全民運動健康管理協會陸士龍理事長與卡爾蔡司股份有限公司台北分公司陳致寧總監等貴賓也到場為選手加油打氣。

今年賽事仍吸引近八百人參賽，佛光大學體育中心周俊三主任表示本賽會重視辦理賽事的彈性及安全性，讓每位參加的選手能夠平安健康的完成所有賽事。

佛光大學辦理「2023臺灣圍棋公開賽」。（官方提供）

佛光大學辦理「2023臺灣圍棋公開賽」。（官方提供）

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