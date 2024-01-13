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網球》張凱貞生日快樂！曾扳倒世界球后的前「台灣一姊」宣告退休

2024/01/13 22:39

張凱貞。（資料照，記者張嘉明攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕1月13日適逢33歲生日，近年已未出賽的「網球精靈」張凱貞宣告：「我退休啦！」正式結束長達18年的職業生涯。

「還記得六歲那年，跳上父親的摩托車去網球場，心中滿是期待，更夾雜著興奮和喜悅，終於能真正上球場玩耍了。從沒想過，網球自此會成為我人生的第一份正式職業，然而，過去身為選手的酸甜苦辣，歷歷在目並且回憶滿滿，如今，也該是時候為自己的人生下一個階段，做出決定了。」張凱貞在臉書發文，感慨過去幾年來，疫情改變了全球事物，也感謝曾在網球生涯中，一路支持和陪伴她成長的各界友人、球迷和家人們，「要對我的粉絲們說聲抱歉，沒能夠站在球場上，親自跟大家逐一道別；但衷心希望接下來我將帶著我的經驗回報給社會，也能夠懷抱著大家的祝福，一起迎向陽光。」

張凱貞2006年轉戰職業，最佳女單世界排名82，2009年10月東京泛太平洋女網賽大爆冷門，次輪3盤扳倒當時世界第一的俄國球后沙芬娜（Dinara Safina），更是生涯代表作，她也曾獲得4座WTA女雙冠軍，但自2019年大腿受傷後，逐漸淡出球場，如今向球迷說再見，期許未來能在新的領域發光發熱。

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