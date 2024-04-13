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T1前進大巨蛋》太多人！球迷排隊等進場 但特攻王牌兩場都不打

2024/04/13 12:48

阿巴西。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕T1中信特攻、台北戰神攜手把籃球場搬進台北大巨蛋，兩軍今天下午2點展開例行賽，寫下台灣籃壇的第一次，只是原本想挑戰用「灌籃」成為首位在大巨蛋得分的中信特攻「黑豹」阿巴西連兩場都不打。

別具意義的籃球賽，在大巨蛋售票區域從觀眾席B1到L2內野看台區，還有左右兩側開放到一、三壘處，最貴票價是特製看台的「攻戰席」要價4000元。今日賽事門票全數售完，預計總人數突破1萬5600人，將打破「魔獸」霍華德去年加入桃園雲豹，在國體大體育館締造的1萬5537人紀錄。

球迷今天中午就開始排隊等進場，不少人也都穿著特攻、戰神球衣，要一起共同參與歷史性的一刻。

至於特攻希望挾另類主場優勢，摘下別具意義的大巨蛋首勝，捍衛例行賽龍頭寶座，只是第一大將阿巴西因左腳踝傷勢無法出賽，且最慘可能是連兩場都不會上陣。

球迷今天中午就開始排隊等進場，不少人也都穿著特攻、戰神球衣，要一起共同參與歷史性的一刻。（記者林岳甫攝）

球迷今天中午就開始排隊等進場，不少人也都穿著特攻、戰神球衣，要一起共同參與歷史性的一刻。（記者林岳甫攝）

球迷今天中午就開始排隊等進場，不少人也都穿著特攻、戰神球衣，要一起共同參與歷史性的一刻。（記者林岳甫攝）

球迷今天中午就開始排隊等進場，不少人也都穿著特攻、戰神球衣，要一起共同參與歷史性的一刻。（記者林岳甫攝）

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