晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》澄清湖球場鐵條調查出爐 推測為106年工程內野防水層及壘包定位樁

2024/05/24 09:05

澄清湖棒球場赫見有鋼條插在一壘壘包附近，清晰可見。（圖擷自YT頻道漁夫大玩攝影）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今年4月24日發生的澄清湖棒球場鐵條事件，市議員李雅靜收到市府522字的調查報告，「推測」應為106年施作之防水工程，鐵條應為球場內野防水層及壘包定位樁。

這起離奇事件發生在今年4月24日，職棒二軍例行賽在澄清湖棒球場的賽事，由台鋼雄鷹迎戰統一獅，獅隊首棒打者擊出安打上到一壘，裁判突然暫停比賽，因為竟然發現有根鋼條，插在一壘壘包附近，引發球迷熱議。

高雄市議員李雅靜於5月15日提出質詢批評，事發超過半個月，竟還沒查明真相。對此，市長陳其邁承諾1週內提出調查報告。

李雅靜今（24日）表示，已收到市府送來的調查報告，但這件全國矚目事件，市府竟只用522字（含標點符號）輕輕帶過，且調查結果僅以「推測」說明，應為106年施作之防水工程時，鐵條應為球場內野防水層及壘包定位樁。

調查結果另提到，部分球場於施工過程中，為方便後續防水層及壘包定位，而安插鐵條，於定位後未將其拔除，而是透過紅土直接覆蓋保護，深埋於底，確實可能因多次耙土或場地攪動後而出現。

李雅靜質疑說，若依調查報告指106年就存在的鐵條，「經過7年的耙土，都沒有發現？為什麼7年後會突然冒出地面？」她狠酸，「難道高雄的鐵條，澆水後會像大樹一樣長高？」

李雅靜進一步指出，之前的洪一中總教練被關停車場事件，引起陳其邁市長震怒，除了澄清湖棒球場場長撤職，責任人更拉升到運發局副局長；而這次的「鐵條長高事件」，在整份調查報告中竟無責任人，「攸關職業球員運動生命的重大瑕疵，竟沒人負責!」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。