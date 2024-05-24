中職》澄清湖球場鐵條調查出爐 推測為106年工程內野防水層及壘包定位樁

澄清湖棒球場赫見有鋼條插在一壘壘包附近，清晰可見。（圖擷自YT頻道漁夫大玩攝影）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今年4月24日發生的澄清湖棒球場鐵條事件，市議員李雅靜收到市府522字的調查報告，「推測」應為106年施作之防水工程，鐵條應為球場內野防水層及壘包定位樁。

這起離奇事件發生在今年4月24日，職棒二軍例行賽在澄清湖棒球場的賽事，由台鋼雄鷹迎戰統一獅，獅隊首棒打者擊出安打上到一壘，裁判突然暫停比賽，因為竟然發現有根鋼條，插在一壘壘包附近，引發球迷熱議。

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高雄市議員李雅靜於5月15日提出質詢批評，事發超過半個月，竟還沒查明真相。對此，市長陳其邁承諾1週內提出調查報告。

李雅靜今（24日）表示，已收到市府送來的調查報告，但這件全國矚目事件，市府竟只用522字（含標點符號）輕輕帶過，且調查結果僅以「推測」說明，應為106年施作之防水工程時，鐵條應為球場內野防水層及壘包定位樁。

調查結果另提到，部分球場於施工過程中，為方便後續防水層及壘包定位，而安插鐵條，於定位後未將其拔除，而是透過紅土直接覆蓋保護，深埋於底，確實可能因多次耙土或場地攪動後而出現。

李雅靜質疑說，若依調查報告指106年就存在的鐵條，「經過7年的耙土，都沒有發現？為什麼7年後會突然冒出地面？」她狠酸，「難道高雄的鐵條，澆水後會像大樹一樣長高？」

李雅靜進一步指出，之前的洪一中總教練被關停車場事件，引起陳其邁市長震怒，除了澄清湖棒球場場長撤職，責任人更拉升到運發局副局長；而這次的「鐵條長高事件」，在整份調查報告中竟無責任人，「攸關職業球員運動生命的重大瑕疵，竟沒人負責!」

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