恰恰「天母深刻一戰」 終於沒塞車

恰恰天母告別戰比賽結束後，滿場象迷都留在球場不肯離去，恰恰直呼，「今天就是我在天母印象深刻的比賽。」（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕比賽結束後，天母棒球場滿場象迷都留在球場不肯離去，終於盼到心中永遠的驕傲彭政閔登場，許多人高舉著精心製作的海報要傳達內心話，讓恰恰直呼，「今天就是我在天母印象深刻的比賽。」

笑稱活動再辦下去 引退賽不知道要說什麼

彭政閔今年在各地舉辦「退休巡禮」，昨晚球團安排賽後和球迷說話。恰恰笑說，活動再辦下去，引退賽就不知道要說什麼了，「非常感謝所有球迷，今天終於沒塞車了，大家都有進場看球。」

恰恰細數在天母和球迷擁有的共同回憶，像2003年在天母奪下總冠軍、聯盟第6000發全壘打，還有生涯第1支再見安打，「謝謝你們跟我們一起努力，如果未來有天母的比賽，希望大家繼續為中華職棒加油。」

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在象迷高歌恰恰應援曲之下，彭政閔向天母球場最後一鞠躬，留下進入休息室的身影。上月兄弟舉辦澄清湖主場引退活動，不過28、29日還要以客場身分再訪。因此，這場天母最終戰讓恰恰感嘆，「這個算是真的告別，感觸很不一樣，有稍微感受到那個氛圍。」

彭政閔告別天母球場後，將於明日展開花蓮球場最終系列賽。他說，「越接近引退時刻，到每個球場都會有越多想法，希望接下來會有更多回憶呈現給球迷。」

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