12強賽》澳瀕臨淘汰 我東奧門票瞄準韓

金廣鉉先發6局僅被敲1安，助南韓奪得預賽第2勝。（法新社）

南韓金宰煥敲回勝利打點。（美聯社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕世界12強C組昨進行兩場賽事，台灣隊爭奪奧運門票最主要的假想敵南韓，在地主球迷助威下，南韓隊3：1擊敗加拿大，暫以2連勝在該組居龍頭。今天南韓將迎戰古巴、加拿大則要迎戰目前一勝難求的澳洲。

C組南韓2連勝 澳洲2連敗

教頭惠特口中「名字很難發音的左投」札斯崔尼，前5局和金廣鉉表現不相上下，6局卻陷入亂流，金宰煥把握機會擊出2分打點安打。金廣鉉則是投滿6局僅被擊出1支安打無失分，表現和首日先發的隊友梁玹種不相上下。

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台灣隊搶下複賽資格，但要搶下奧運門票，複賽戰績還得勝過南韓、澳洲兩支亞太區球隊。C組目前戰況，南韓隊不僅取得2勝、且失分也少，晉級機會頗高；澳洲隊則得今天先勝過加拿大，還必須和戰績相同球隊比較對戰優質率。

昨澳洲和古巴戰到延長賽突破僵局制才分出勝負，10局上澳洲隊1分未得，10局下又因野手選擇造成滿壘，古巴隊軟銀洋砲賈西亞爾前4打席無建樹、還一度氣得折斷球棒，10局下終於把握機會，擊出中外野方向再見犧牲打，幫助球隊3：2獲勝。

昨澳洲隊兩位中職老面孔，前誠泰太陽彼得、前桃猿索爾，合計中繼5局無失分，該役主審則是中職裁判紀華文，晚間他又因原本尼加拉瓜籍主審挨球吻退場治療，緊急接替擔任二壘審。

軟銀洋砲賈西亞爾（中）敲出再見高飛犧牲打，助古巴開胡。（美聯社）

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